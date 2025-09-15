CPM: José Correia vence e convence na Rampa de Boticas

A 7.ª jornada do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group terminou este domingo em Boticas, com público numeroso e uma organização a cargo do Demoporto. 93 pilotos brilharam numa das pistas internacionais mais desafiantes da modalidade.

Na luta pelo triunfo absoluto, José Correia (Osella PA.30) exerceu um domínio total desde o primeiro dia e, apesar de não realizar a última subida oficial devido a problemas técnicos, somou os dois melhores tempos do fim de semana para vencer destacado, com 5 segundos de vantagem sobre Nuno Caetano (Osella PA21S Evo). Este voltou a provar que está num crescendo constante de forma e assume-se como um valor seguro da Power House para a geral. O consagrado espanhol José Lopez-Fombona trouxe até Boticas o seu imponente Audi RS5 DTM e completou o pódio, a 9,8 segundos.

Protótipos B: “Super Tomás” triunfa em batalha frenética

Foi épico. Ao longo de todo o fim-de-semana seis pilotos estiveram sempre dentro de uma janela de segundo e meio nos tempos que foram alcançando em cada subida, voltando a realçar que esta divisão é hoje um dos nichos mais competitivos da modalidade.

Grande destaque também Tomás Pinto (BRC CM 05 Evo). O jovem piloto da Famaconcret continua a brilhar e, nos momentos decisivos, conseguiu rodar acima dos demais e conquistou a terceira vitória em apenas 4 provas realizadas. Ousou ainda ser 4.º da geral. Entre os outros cinco protagonistas, Nuno Guimarães (SilverCar S2) foi o mais forte, terminando no 2º posto da divisão. Hélder Silva, obrigado a alinhar com um SilverCar S3, foi 3.º da divisão e ainda fechou o top-6 absoluto, recolhendo pontos preciosos para chegar ao quinto título absoluto da carreira.

GT: “dobradinha” galega com Garcia de Castro a triunfar

Nos GT, falou mais alto a força vinda da Galiza. A vitória foi para Bernardo Garcia de Castro (Porsche 991.2 GT3 Cup), piloto que tem no CPM JC Group a sua “casa” competitiva. Numa época em que tem vndo a desenvolver o seu carro, este merecido triunfo dá-lhe motivação extra para atacar a próxima época.

O seu compatriota e conterrâneo Jorge Perez Alonso (Porsche 992 GT3 Cup) revelou um andamento muito forte. Pressionado por ter sido desclassificado na 1ª Subida de Prova, Perez Alonso mostrou ter nervos de aço e nas duas subidas a contar de domingo foi muito forte e chegou ao degrau intermédio do pódio.

José Rodrigues (Porsche 997.2 GT3 Cup) foi 3.º, tendo lutado pela vitória até ao fim. Este resultado garantiu-lhe de forma matemática o título nacional da categoria. A conquista é o corolário natural de uma época ao mais alto nível do piloto bracarense.

Turismo: Pedro Alves vence duelo aceso com Gonçalo Inácio

Nos Turismos, Pedro Alves (Cupra TCR) assinou a quinta vitória consecutiva na Categoria e na Divisão 2, mas não sem disputar uma batalha intensa frente a Gonçalo Inácio (Kia Ceed TCR), que foi segundo.

A luta foi presenciada com entusiasmo, tal o ritmo imposto por dois pilotos muito rápidos e eficazes. Inácio tudo tentou para impedir o triunfo de Alves, mas este prevaleceu. No final, os dois ficaram separados por 4 décimos de segundo e vão para a derradeira rampa empatados no campeonato. Quem vencer na Arrábida arrebata o título nacional.

Paulo Cardoso (Cupra TCR) fechou o pódio dos Turismo 2, com o piloto de Vila Pouca de Aguiar a revelar uma eficácia muito grande nesta rampa tão perto de casa.

Parcídio Summavielle (Skoda Fabia R5) regressou em grande estilo, impondo-se na Divisão Turismo 1 e reclamando o 3º posto na geral da categoria.

A disputada Divisão Turismo 3 ostentou uma lista de participantes de luxo. Tal, levou a um fim-de-semana de intensas refregas e a uma renovação quase completa do pódio. O triunfo coube a Filipe Ferreira (Honda Civic Type R), na frente de Carlos Silva (Renault Clio RS) e Martim Gonçalves Pereira (Peugeot 208 R2), com este a selar as contas da vitória final nesta divisão, em termos de campeonato. Depois de ter vencido o FPAK Junior Team de Montanha em 2024, Martim conquista assim o segundo título da sua carreira.

Super Challenge: Luís Nunes chega ao Hepta!

Entre os Super Challenge, Luís Nunes (Skoda Fabia R5) manteve a invencibilidade e tornou-se heptacampeão nacional, feito que ou é único, ou, no mínimo, será raro na modalidade. Sete títulos consecutivos – quatro na categoria Turismo e três na Categoria Super Challenge – fazem do piloto de Valpaços um nome com lugar reservado no quadro de honra da Montanha.

Luís Nunes liderou destacado a rampa na categoria e entre os SC-A, mantendo assim a sua já longa invencibilidade. Foi seguido nas duas frentes por José Lameiro (Skoda Fabia MK3) – que também confirmou a sua condição de vice-campeão – e Manuel Rocha e Sousa (Ford Focus Super Car), que alcançou em Boticas o seu melhor resultado da temporada.

Em SC-B, brilhou Luís Silva (BMW E30 M3), após luta intensa com João Pires (BMW M3). O piloto loca Bruno Gonçalves (VW Golf R35 GTi) deu uma alegria a Boticas, ao conquistar o 3º posto. Bruno Carvalho (Citroën Saxo) venceu com autoridade em SC-C. Sempre rápido, Luís Fernandes colocou o seu Peugeot 106 em segundo, na frente do regressado Alberto Pereira (Honda Civic Type R). Nuno Pinto (Toyota Starlet) triunfou nos SC-D, na frente de Horácio Morais (Renault Clio).

Na Taça de Portugal de Kartcross de Montanha, António Alves (AG/S) voltou a vencer.

Com Boticas, ficou escrito mais um capítulo marcante da temporada, restando agora apenas a decisão final na Rampa da Arrábida, em Setúbal, já no primeiro fim de semana de outubro.