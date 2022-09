CPM, José Correia: “o objetivo é sermos campeões e vamos lutar até ao último metro” | AutoSport

José Correia está na discussão do título absoluto do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group e pretende sair de Boticas Campeão com o Norma M20FC, mas sabe que a tarefa é difícil.

Na Rampa de Boticas Gabriela Correia regressa a uma das suas rampas preferidas com o Mercedes AMG GT4 com as cores da JC Group Racing Team.

O Campeonato de Portugal de Montanha JC Group vai encerrar, este fim de semana, num dos traçados mais espetaculares do calendário, a Rampa de Boticas, um palco onde José Correia vai tentar lutar pelo seu segundo título de campeão nacional absoluto. O piloto de Braga está neste momento no 2.º lugar do campeonato, depois da ausência forçada na última Rampa de Santa Marta e dos problemas mecânicos sofridos na Rampa do Caramulo, embora esteja determinado a lutar até ao final pela vitória.

“Sabemos que a nossa tarefa não é fácil, mas o objetivo é sermos campeões e vamos lutar até ao último metro da última subida de prova”, afirmou o piloto do Norma M20FC. “Espero que o carro esteja em boas condições desta vez, para tentarmos impor um bom ritmo logo desde a primeira subida. É sempre bom estar nestes momentos de decisão, porque é disso que os pilotos gostam”, referiu José Correia.

Gabriela Correia foi uma das grandes surpresas na sua estreia em Boticas, no ano passado, com a jovem bracarense a acreditar que o Mercedes AMG GT4 pode ter vantagem no espetacular traçado transmontano.

“Gostei muito da Rampa de Boticas no ano passado e cheguei a liderar os GT, por isso acredito que as características do Mercedes me podem permitir lutar pelos primeiros lugares. Queremos fechar a época com um bom resultado, numa rampa que já entrou nas preferências de quase todos os pilotos”, apontou a promissora piloto minhota, presença regular nos pódios da categoria GT.