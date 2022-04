CPM, José Correia: “Muito positivo conseguir a primeira vitória com o Norma” | AutoSport

A segunda prova do Campeonato de Portugal de Montanha, a Rampa da Penha, marcou a primeira vitória de José Correia ao volante do Norma M20 FC da JC Group Racing Team. O piloto de Braga, que competiu nos últimos anos com um Osella, está cada vez mais adaptado às características do protótipo francês e chegou a um triunfo emocionante, com 0,7s de vantagem sobre o segundo classificado, depois de um tempo ‘canhão’ na derradeira subida de prova (1m23,737s).

“É muito positivo conseguir a primeira vitória com o Norma nesta fase da época, em que ainda estamos a perceber o potencial do carro. Senti-me bem e só foi pena um pião na segunda subida de prova, que me obrigou a dar tudo na última subida para ganhar a rampa. Correu bem e estou, naturalmente, contente com este resultado”, afirmou o campeão nacional de Montanha de 2020.

Gabriela Correia voltou a mostrar o seu talento no asfalto de Guimarães. Em 2019, a jovem bracarense – então com apenas 16 anos – surpreendeu toda a gente e fez história na Rampa da Penha, ao tornar-se a mais jovem piloto de sempre a conquistar um pódio à geral no Nacional de Montanha. Desta vez, Gabriela Correia levou o Mercedes AMG GT4 a um brilhante 2.º lugar da categoria GT e ao 7.º posto à geral, num campeonato cada vez mais exigente.

“Fiquei muito feliz com esta performance, porque a Penha tem um traçado estreito em algumas zonas e as dimensões do Mercedes tornam a pilotagem muito difícil. Ainda assim, fui evoluindo as trajetórias e pontos de travagem ao longo do fim de semana e depois dei o máximo nas subidas de domingo. Não contava com este 2.º lugar dos GT e o 7.º à geral, por isso foi muito motivador”, afirmou Gabriela Correia, que vai agora começar a preparar a terceira prova do CPM JC Group, a 23 e 24 de abril, na Arrábida (Setúbal).