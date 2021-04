CPM, José Correia: “Felizmente, consegui entrar rapidamente no ritmo”

José Correia começou da melhor maneira a defesa do título. Com a vitória na prova inaugural do Campeonato de Portugal de Montanha, Correia entrou com o pé direito na época onde o objetivo da revalidação do título é claro.

O piloto do Osella PA2000 Evo2 não escondeu a satisfação no final da prova:

“Estou muito feliz com este início de época. A Arrábida é uma rampa de que guardo as melhores recordações. Foi a vitória nesta prova que me deu o título de 2020 e depois de estar cinco meses sem competir, chegar aqui, perante uma grande lista de inscritos, e vencer, deixa-me muito satisfeito. Esperemos que seja um bom pronuncio para a restante temporada”, comentou o piloto.

Uma vitória em que o tempo final de 3m24.763s – somatório das duas primeiras Subidas Oficiais -, foi o coroar do bom andamento evidenciado ao longo de todo o evento, com o piloto a procurar ser sempre mais rápido em pista, facto que originou um toque, sem consequências, na 3ª Subida Oficial. “Felizmente, consegui entrar rapidamente no ritmo, o que me permitiu ser rápido desde início. Por outro lado, o carro esteve sempre bem, e isso deve-se ao grande trabalho da minha equipa, a Vettra Motorsport, a quem deixo um especial agradecimento”, frisou José Correia.

“Obviamente que é muito bom começar na frente. O objetivo é o título e este resultado representa um excelente arranque. Acreditamos, no entanto, que ainda há margem para trabalhar e evoluir e é aí que estamos focados para os próximos eventos.”