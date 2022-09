CPM: José Correia e Gabriela Correia sagram-se vice-campeões nacionais em Boticas | AutoSport

A JC Group Racing Team terminou a época do Campeonato de Portugal de Montanha com nota positiva na Rampa de Boticas, no passado fim de semana. José Correia conquistou o vice-campeonato absoluto, apesar de problemas no Norma M20FC e Gabriela Correia venceu pela segunda vez entre os GT, com o Mercedes AMG GT4, rumo ao 2.º lugar final do Campeonato de Portugal da categoria.

Os pilotos da JC Group Racing Team fizeram tudo o que estava ao seu alcance na derradeira prova do Campeonato de Portugal de Montanha, em Boticas. Na região transmontana, José Correia voltou a não ter o Norma M20 FC em boas condições, terminando a prova no 3.º lugar da geral, 2.º entre os concorrentes que pontuam para o CPM.

“O carro falhava quando atingíamos determinadas rotações, um problema que nos tem vindo a afetar há bastante tempo”, referiu José Correia. “Fizemos tudo o que era possível e o vice-campeonato também é um resultado de relevo. Parabéns ao Hélder Silva, pelo título. Vamos tentar voltar mais fortes no próximo ano”, apontou o piloto de Braga, que foi campeão nacional de Montanha em 2020.

A jovem Gabriela Correia voltou a mostrar o seu talento e levou o Mercedes AMG GT4 a um brilhante triunfo na categoria GT em Boticas, a sua segunda vitória no CPM, depois do primeiro lugar na mítica Rampa Internacional da Falperra.

“Estou feliz. Sabia que esta rampa poderia ser favorável ao Mercedes e eu também gosto muito deste traçado”, afirmou a promissora piloto minhota. “Correu tudo bem. Tentei atacar forte na última subida e foi ótimo fechar o ano com uma vitória. É muito positivo em termos psicológicos e é também uma bela recompensa pelo trabalho que fizemos ao longo do ano”, concluiu Gabriela Correia, que se sagrou vice-campeão nacional de Montanha na categoria GT.