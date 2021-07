CPM, José Correia: “Debatemo-nos com quebras de potência no nosso carro” | AutoSport

O atual Campeão de Portugal de Montanha, José Correia, alcançou este fim de semana um importante terceiro lugar Absoluto e na categoria Protótipos na Rampa de Santa Marta, quinta jornada da competição.

Um evento que não correu como o piloto pretendia com problemas no seu Osella PA2000 Evo2. “O objetivo é sempre a luta pela vitória, mas este fim de semana não conseguimos estar em condições de o fazer, pois debatemo-nos com quebras de potência no nosso carro, que ainda não conseguimos identificar a origem, e que nunca nos permitiram realizar uma subida limpa. A consistência é fundamental, pois nem todos os fins de semana conseguimos estar, como desejamos, na discussão do triunfo. Por isso, à luz das condicionantes, o balanço é naturalmente positivo”, destacou José Correia.

Numa altura em que faltam três rondas para o cair do pano sobre o campeonato, o piloto, que lidera a competição desde o início da época, mostra-se confiante: “Sabíamos que era importante terminar bem classificado as Rampas da Penha e de Santa Marta, provas menos favoráveis às características do nosso carro. Fizemo-lo com bons resultados, o que constitui um importante passo para encarar com ainda maior motivação os desafios que temos pela frente”, afirmou.

Contudo, José Correia alerta: “O campeonato está extremamente competitivo, com vários pilotos a poderem vencer, o que torna cada prova muito imprevisível e obriga-nos a estar sempre no nosso máximo de performance. É justamente isso que queremos fazer e esperamos voltar mais fortes já no próximo desafio.”

O Campeonato Portugal de Montanha prossegue dias 24 e 25 de julho, com a 30a Rampa do Caramulo.