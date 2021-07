CPM, José Correia: “Continuamos a depender só de nós” | AutoSport

José Correia somou pontos importantes para a revalidação do título. O atual Campeão de Portugal de Montanha, foi segundo à geral e na categoria Protótipos na 30ª Rampa do Caramulo.

Um pódio conquistado num evento onde o piloto viu o seu desempenho condicionado por problemas elétricos no Osella PA2000 Evo2. “O objetivo é sempre a vitória, mas, infelizmente, temos tido alguns problemas com o nosso carro, que ainda não conseguimos identificar. A partir de uma determinada rotação não desenvolve, o que nos faz perder tempo. É o sexto pódio do ano em seis possíveis e estamos na liderança do competição quando, devido ao cancelamento da Rampa Porca de Murça, falta apenas uma prova para o final da época. Continuamos a depender só de nós e, desse ponto de vista, o resultado é positivo.”

O campeonato entra agora na pausa de verão e regressa em setembro, dias 18 e 19, com o último evento da época, a Rampa de Boticas. “É onde se joga o título e por isso tudo tem que estar perfeito. Para já, vamos aproveitar esta paragem para perceber e solucionar aquilo que tem afetado a performance do nosso carro. Esperamos consegui-lo, pois queremos estar de regresso em plenas condições para lutar pelo triunfo. Boticas será sem dúvida um evento de exigência extrema, tanto para as mecânicas, como para nós pilotos. Mas a confiança e motivação são totais.”