CPM, José Correia: “Ainda temi pelo pior” | AutoSport

José Correia voltou às vitórias na Rampa do Caramulo, mas teve de suar para o conseguir. Num fim de semana particularmente exigente, o piloto de chefe de equipa da JC Group Racing Team deparou-se mais uma vez com problemas no seu carro.

Mas desta vez, Correia conseguiu fintar a adversidade e conquistou o primeiro triunfo da época:

“Não foi um fim de semana fácil. O carro voltou a dar problemas e no sábado tivemos de proceder à substituição das velas, que estavam queimadas, isto depois de já termos trocado injetores. No domingo, o carro voltou a evidenciar problemas, com cortes de potência, especialmente nas velocidades mais altas. Os problemas foram piorando a cada subida e ainda temi pelo pior. Tivemos de lidar com esse problemas, lutando contra uma concorrência forte, com a qual não podíamos facilitar. Vencemos, apesar de todas as dificuldades que enfrentamos, sabendo que podíamos ter feito melhor, sem os cortes de potência no motor. Mas este resultado é uma injeção de moral para a equipa, que trabalhou arduamente ao longo da época. Estou também muito feliz e orgulhoso pela vitória da Gabriela nos GT, também muito suada, mas igualmente merecida. Conseguimos ultrapassar os obstáculos e acabamos com o pleno neste fim de semana.”

Também Gabriela Correia venceu, seguindo o exemplo do seu pai. Triunfou mas também se deparou com problemas na sua máquina:

“Esta vitória sabe muito bem, conquistada com muito crer e muita determinação. Sabíamos que íamos condicionados para o fim de semana, pois não encontramos pneus novos para colocar no carro. Assim, só tinha dois pneus em condições para me permitir o ataque. Foi necessário fazer uma gestão minuciosa. Para complicar ainda mais a tarefa, voltei a ter problemas de embraiagem. O carro ia abaixo quando arrancava e desengatava-se a meio da subida. Vai ser necessária outra embraiagem. Por tudo isto, o fim de semana foi duro, muito exigente, mas o primeiro lugar foi o prémio ideal. Além de lutar contra os imprevistos, tive de enfrentar adversários fortes, numa luta decidida à décima de segundo. No ano passado conquistei o terceiro lugar aqui e estava determinada em fazer melhor, o que consegui. Fiquei aliviada, por fazer todas as subidas, o que a certo ponto achei que não ia ser possível. Mas estou muito feliz e agora quero repetir em Boticas, uma das minhas rampas preferidas”