CPM: Joca Gonzaga estreia-se na Montanha em Santa Marta | AutoSport

Do Kartcross para a montanha. Joca Gonzaga vai enfrentar um novo desafio na Rampa de Santa Marta. O multicampeão nacional de Kartcross será uma das novidades da edição 2023 da Rampa duriense, sexta prova da temporada de Montanha.

Depois de sucessivos anos de sucesso absoluto no Campeonato de Portugal de Kartcross, Joca Gonzaga está a viver uma temporada em que não tem um projeto definido numa competição e a “ideia a passar por desfrutar e conhecer novas realidades, pelo que esta presença na Montanha era algo que já desejava há algum tempo”.

Joca Gonzaga irá integrar o pelotão da Taça de Portugal de Kartcross de Montanha, alinhando com o La base RX01 com que venceu o Campeonato de Portugal de Kartcross 2022, apresentando ainda as “marcas de guerra” de uma temporada no competitivo CPKX.

O consagrado pentacampeão nacional de Kartcross não enjeita alinhar este ano em outras competições, falando-se de uma possível presença na Porsche Sprint Challenge Ibérica.

“Sempre tive como referência as corridas em circuito fechado, tendo apenas experiência nas duas rodas, no enduro, em provas ‘em linha’. Assim, esta ida à Montanha é, para já, um primeiro desafio diferente no automobilismo e pelo qual confesso alguma ansiedade, sendo possível que venha a fazer mais alguma coisa durante esta temporada”, refere o lousadense que destaca ainda que “o feedback em relação à minha presença tem sido muito positivo e estou seguro de que será um fim de semana fantástico de aprendizagem e diversão. Não tenho qualquer ambição em termos de resultados, o que é uma das grandes alegrias de 2023, porque posso desfrutar realmente da condução e do ambiente de competição”.