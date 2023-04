CPM, Joaquim Teixeira: ”A prova correu relativamente bem” | AutoSport

O piloto transmontano iniciou a época com um duplo Top 2, na categoria Turismos e na divisão 2, num fim-de-semana em que assume não ter estado ao seu nível habitual. O resultado é, no entanto, positivo, pelos pontos recolhidos para a luta pelos títulos.

Será sempre de forma agridoce que Joaquim Teixeira sairá de uma prova onde que não saboreie a vitória. O seu espírito combativo, bem como a competitividade que tem demonstrado ao longo da sua farta carreira, fazem-no sempre elevar a fasquia e a exigência que a si mesmo coloca.

“A prova correu relativamente bem dentro dos condicionantes de pneus slicks que tive. No sábado, com piso molhado e pneus de chuva, consegui o melhor tempo dos Turismos. No domingo sabia que seria muito difícil manter o melhor tempo porque estava condicionado a ter de correr com os pneus usados em Murça porque o importador dispensou os meus pneus sem a minha autorização. Não atingi o meu tempo de 2022, no entanto, consegui o segundo lugar nos Turismos e na divisão t2, porque o meu adversário direto foi muito rápido nas subidas de prova, chegando a averbar a quinta melhor marca de subida e de todas as viaturas fechadas não protótipos. Claro que não era este o meu objetivo e penso que com pneus novos teria andado mais rápido baixando o meu tempo de 2022. O Cupra estava bom, e acho que estava com bom andamento. Agora vamos para a Arrábida, tentando fazer o melhor para disputar a vitória, esperando ter a entrega por parte do importador dos pneus que me pertencem. Enquanto matematicamente for possível lutarei sempre pela vitória sabendo que não será fácil, mas não sou de desistir.”