CPM: João Fonseca regressa à Montanha com vitória na Rampa Serra da Estrela

Integrada nas comemorações dos 150 anos de elevação da Covilhã a Cidade, a Rampa Serra da Estrela, a segunda prova do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, novamente sob a organização do CAMI, culminou com a vitória do bicampeão nacional João Fonseca (Silver Car), que foi acompanhado no pódio absoluto por José Correia (Osella) e António Rodrigues (BRC). A Rampa Serra da Estrela fez regressar a emoção do desporto automóvel à Covilhã e cumpriu na íntegra os requisitos de segurança sanitária.

Sete meses depois da primeira prova em Murça, as máquinas do Campeonato de Portugal de Montanha, sete meses depois da prova de abertura da época.

Para culminar o fim de semana, João Fonseca, piloto covilhanense, que este ano não está a disputar o CPM, regressou em grande à competição, levando o Silver Car EF10 à vitória (a terceira, depois dos triunfos de 2015 e 2019), ao ser o mais rápido nas três subidas de prova. No final, Fonseca sentia “uma emoção muito grande por ganhar na minha cidade e na minha região, com este público fantástico, que me apoia a cada subida. Vivemos tempos estranhos, mas o carinho das gentes da Covilhã merecia esta vitória”,

José Correia foi o segundo classificado da geral e acumulou mais uma pontuação importante no CPM, onde reforça a liderança, depois do triunfo em Murça. “No sábado tivemos um problema na bateria do carro, mas hoje esteve tudo em condições e quisemos garantir o melhor resultado possível para o campeonato. Correu tudo bem e demos mais um passo rumo ao nosso objetivo”, referiu Correia. O piloto de Braga ficou na frente de António Rodrigues, que também esteve em excelente nível com o BRC 05 Evo, vencendo entre os Protótipos B após duelo com Joaquim Rino, quarto classificado da geral, também num BRC.

Depois de uma odisseia inédita entre o Rali Vidreiro – Centro de Portugal e a Rampa Serra da Estrela, Vítor Pascoal terminou o fim de semana como vencedor da categoria GT na Covilhã, ao volante do Porsche 991 GT3 Cup, enquanto Luís Nunes foi o mais rápido nos Turismos, com o Ford Fiesta ST R5+. Pedro Silva, no Porsche 997 GT3 Cup, estreou-se na Rampa Serra da Estrela com um positivo segundo lugar entre os GT, num pódio que ficou completo com Pedro Marques (Porsche 991 GT3 Cup). Joaquim Teixeira, no SEAT León Mk3, subiu ao pódio dos Turismos (2.º lugar) e voltou a vencer na divisão Turismos 4, enquanto a jovem Gabriela Correia voltou a mostrar a sua rapidez com o SEAT León Supercopa, fechando os dez primeiros da geral e garantindo mais um pódio (3.º lugar nos Turismos). Parcídio Summavielle voltou a extrair todo o potencial do Renault Clio RS R3, terminando logo na frente do SEAT León de Manuel Sousa. Flávio Saínhas (Ford Escort Mk1) brindou o ‘seu’ público com mais uma vitória nos Clássicos, Alberto Pereira (Honda Integra Type R) foi o mais forte nos Legends, Ricardo Gomes ultrapassou alguns contratempos no Tesla P100D e voltou a não ter concorrência nos Veículos Elétricos de Montanha. O jovem Francisco Milheiro triunfou na Taça 1300 com o Peugeot 106 e José Pedro Figueiredo fez o mesmo na Taça de Clássicos de Montanha, com o ‘eterno’ Datsun 1200.

No final de um fim de semana, que também contou com uma prova de Regularidade, o presidente do CAMI, Nuno Loureiro, fez um balanço positivo da edição de 2020 da Rampa Serra da Estrela, afirmando que “Foi mais um desafio superado pelo CAMI com todo o empenho e apoio por parte do Município da Covilhã. Nunca é fácil montar um evento nas circunstâncias que vivemos, mas tudo correu pelo melhor, o plano de contingência foi plenamente cumprido e penso que tivemos aqui uma grande prova de automobilismo. Só tenho a lamentar o trágico acidente que vitimou a jovem Laura Salvo no Rali Vidreiro – Centro de Portugal. São momentos que entristecem toda a comunidade do automobilismo e cumprimos no pódio um minuto de silêncio em memória de Laura Salvo. A nossa solidariedade vai também para o Clube Automóvel da Marinha Grande”.

Classificação Geral

1 J.Fonseca SilverCarEF10 5:32.032 E2-SC

2 J.Correia OSELLA PA2000 EVO2-PA.30 +16.845 E2-SC

3 A.Rodrigues BRC CM05Evo +29.261 CM

4 J.Rino BRC CM05Evo +33.256 CM

5 V.Pascoal Porsche 911 GT3 Cup +39.713 GT

6 L.Nunes Ford Fiesta ST R5 +44.504 E1-FIA

7 P.Silva Porsche 997 GT3 +48.182 GT

8 J.Teixiera Seat Leon MK3 +50.071 TCR

9 P.Marques Porsche 911 GT3 Cup + 54.276 GT

10 G.Correia Seat Leon Supercopa MK3 +1:04.365 TRF