CPM: JC Group arranca temporada com quatro carros na Rampa da Arrábida | AutoSport

A temporada de 2024 do Campeonato de Portugal de Montanha tem início no próximo fim de semana com a realização da 33ª edição da Rampa da Arrábida. A equipa nortenha JC Group começa a época com vontade de manter-se no topo da competição, apresentando-se com quatro carros inscritos para esta primeira prova, de olhos postos nos primeiros lugares.

José Correia irá estar ao volante do NORMA FC 20, com que irá lutar pela vitória à geral. O líder da equipa olha para esta primeira prova com expetativa, tendo em conta o bom ritmo evidenciado no final da época transata: “Encaramos esta época com o objetivo de lutar pelas vitórias. Na última prova do ano passado encontramos um bom compromisso e a performance do carro foi boa, pelo que esperamos ter uma boa base para começar bem o ano. Quanto à equipa, encaramos esta primeira jornada com ambição, com quatro carros inscritos e com vontade de lutar pelas melhores posições”.

Para Gabriela Correia esta será a primeira prova de uma época que se avizinha recheada de competição. Ao volante do seu Mercedes AMG GT4, a piloto aponta para a vitória na competitiva categoria GT, enfrentando uma “armada” de Porsche 991 GT3 cup: “2023 foi uma época de altos e baixos, mas vamos usar toda a experiência acumulada para dar mais um passo em frente ao nível da performance. Sabemos que podemos ser competitivos e lutar pela vitória na nossa categoria. Este é o arranque de uma época preenchida, mas estou muito entusiasmada com o que está para vir e quero começar com o pé direito.”

Beatriz Correia é a mais nova do clã Correia. Depois de algumas participações pontuais na época 2023, Beatriz irá ser presença regular no CPM, ao volante do Cupra TCR (Categoria Turismo 2). Ainda a ganhar experiência nesta competição, a jovem piloto encara esta primeira jornada com a mente aberta e com vontade de continuar a sua evolução: “O objetivo para esta primeira jornada é continuar o meu percurso. Ainda tenho muito a aprender, pelo que vou aproveitar cada subida para ganhar experiência e confiança. Tenho pouca experiência com o carro e, como tal, quero dar passos sustentados e fazer uma prova sólida, sem erros.”

Por fim, Carlos Gonçalves vai correr no Mitsubishi Lancer Evo X (Categoria Turismo 1), apontando também aos primeiros lugares no primeiro desafio do ano: “O objetivo está bem definido para esta temporada: ficar em primeiro em todas as provas e conseguir vencer a categoria. Vamos focar-nos em cada prova, tentando fazer o melhor possível, sempre almejando o melhor resultado possível. Vai ser o primeiro contacto com o carro este ano, mas estou motivado e entusiasmado.”

Como habitualmente, os pilotos terão de enfrentar seis subidas: no sábado, duas subidas de treinos (hora prevista às 13:00 e 14:30), com a primeira subida oficial a encerrar o dia, com hora agendada para às 16 horas. No domingo, teremos a terceira subida de treinos (11:30) e as duas derradeiras subidas oficiais (hora prevista às 13:30 e 15:00), onde se decidirá o desfecho da prova.

