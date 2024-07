CPM, Hugo Araújo: “Fomos competitivos durante toda a prova e o 2.º lugar final é ótimo”

Hugo Araújo voltou a destacar-se no Campeonato de Portugal de Montanha. São dois pódios em duas provas para o piloto da ADOPTHOUSE / SAFENOR. Araújo brilhou na 33ª Rampa do Caramulo, levando o seu SILVERCAR EF10 oficial à conquista do 2º lugar absoluto nesta sexta jornada da temporada 2024.

Se dúvidas existissem, dissiparam-se por completo. Hugo Araújo voltou de forma imperial à Montanha e, neste seu salto para os Protótipos, o talentoso piloto da cidade dos arcebispos está a ser o que sempre foi: rápido, eficaz, letal e capaz de lutar com os melhores. No Caramulo cedo se instalou na 2ª posição da Geral, lugar que reclamaria com todo o mérito no final da prova.

“Foi um fim-de-semana em crescendo, conseguimos melhorar em cada subida, percebendo qual a valia do SILVERCAR EF10 nesta rampa e também aquilatando da minha forma, num traçado em já não corria desde 2019. Estou muito feliz com o que já consegui fazer com o protótipo, mesmo sendo apenas a segunda vez que o pilotei. Fomos competitivos durante toda a prova e o 2º lugar final é muito bom, dando-nos muita motivação para o futuro. Quero agradecer à SILVERCAR, em especial ao Silvestre, por todo o apoio e, em especial aos meus patrocinadores, ADOPTHOUSE e SAFENOR, que me permitiram estar no Caramulo”, destacou Hugo Araújo.

A comemoração no pódio foi muito especial: “foi emocionante!… Ver a Família da Montanha cantar os parabéns à minha mãe, pelo seu aniversário, significou muito para mim. É a ela que dedico este excelente resultado e quero agradecer à organização e a todos pelo gesto de carinho que tiveram!”.

O talentoso piloto da ADOPTHOUSE / SAFENOR assume que “embora o nosso foco esteja no trabalho que estamos a desenvolver para reunir todas as condições que nos permitam atacar a tempo inteiro a época 2025, não enjeito a possibilidade de alinharmos em, pelo menos, uma das duas provas que faltam para o final desta temporada. Temos duas rampas realizadas, dois pódios absolutos e agora iremos conversar com os nossos generosos patrocinadores, para tentar pedir-lhes um esforço no sentido de podermos ainda competir este ano, o que nos daria mais quilómetros com o SILVERCAR e, consequentemente, mais experiência que nos será útil na próxima época”.

O Campeonato de Portugal de Montanha JC Group entra agora na habitual paragem de verão, só voltando à atividade nos idos do mês de setembro. Então, será tempo de a ‘Família da Montanha’ rumar a Trás-os-Montes para disputar, nos dias 21 e 22, a Rampa de Boticas, organizada pelo Demoporto.