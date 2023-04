CPM, Hélder Silva: “Vitória difícil, mas ainda mais saborosa!” | AutoSport

O triunfo do piloto poveiro da Power House na 44º Rampa da Penha Paisagem foi conquistado “na marra”, depois de um duelo a três. Hélder Silva manteve assim a sua invencibilidade na temporada.

Hélder Silva, chegou invicto à primeira das duas subidas de prova que fecharam o programa de domingo, dominando assim três subidas de treinos, uma de warm-up e a 1ª Subida de Prova, realizada no fecho de sábado, numa demonstração clara de que estava na Penha para vencer.

No entanto, um pequeno erro durante essa 2ª subida de prova custou caro no cronómetro, com Hélder Silva ser apenas o terceiro mais rápido, adiando a decisão quanto ao triunfo para a derradeira vez que o pelotão da Montanha enfrentaria os 2,8 quilómetros do traçado da Penha.

Os 3 pilotos que protagonizaram a “batalha” fizeram então a melhor marca de cada um, de todo o fim-de-semana, com Hélder Silva a “voar baixinho” rampa acima, passando a fotoelétrica da meta em 1:26.354, que seria a melhor marca absoluta da prova e garantindo a vitória por apenas 67 milésimos de segundo!

“Foi complicado. Tivemos um sábado calmo, em que venci todas as subidas de treino e a de prova. Sabíamos que a jornada de domingo seria decisiva, pois os chuviscos de sábado prejudicaram os tempos e, como tal, a liderança que tínhamos teria de ser defendida de forma firme”.

E a missão, assume o piloto, revelar-se-ia difícil: “um percalço na 2ª subida de prova ia deitando tudo a perder. Dei um toque e, obviamente, o tempo foi menos bom. Felizmente, a equipa técnica da Power House fez um excelente trabalho na Osella e pude alinhar na derradeira subida de prova em perfeitas condições. Forcei o ritmo e o tempo saiu, permitindo vencer. Quero dar os parabéns ao José Correia e ao António Rodrigues, que fizeram uma excelente rampa. O campeonato está ao rubro. Vencemos as duas primeiras provas, mas eles estão muito rápidos e vamos ter muita emoção e discussão das vitórias ao longo da época. É bom para o campeonato!”, resumiu no final o bicampeão nacional que começa já a preparar o seu ataque a mais um triunfo, desta feita, na Rampa PêQuêPê Arrábida, que se disputará nos dias 22 e 23 de abril.