CPM: Hélder Silva venceu 45ª Rampa da Penha

A 45ª Edição da Rampa da Penha voltou a coroar Hélder Silva como o “rei” desta serra idílica, com o piloto da Power House a dominar a geral da prova, na estreia da nova Osella PA 21/S da Power House. Perante milhares de espetadores, o Demoporto rubricou uma excelente organização e as intensas batalhas travadas entregaram à posteridade os triunfos de José Rodrigues nos GT, Daniel Pacheco nos Turismo e Luís Nunes nos Super Challenge.

Num fim-de-semana em que a inconstância meteorológica provocou muitas dores de cabeça aos pilotos e às equipas, que ficaram a braços com a difícil tarefa de fazer boas opções nas escolhas de pneus, o muito público presente deu por bem empregue o tempo investido nos dois dias de competição. Recorde de participantes (72) e muito espetáculo e emoção ao longo dos 2780 metros do traçado da segunda prova da temporada do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group.

E quando se esperava um duelo sem tréguas entre José Correia, líder do campeonato e Hélder Silva, o campeão e título, tal acabaria por não suceder. Se na única subida de sábado, com os dois pilotos a rodarem em condições normais, o campeão impôs a “barchetta” da Power House por 2,5 segundos, no domingo o seu domínio foi ainda mais evidente, mesmo sendo percetível que rodava longe dos seus limites, mercê dos problemas técnicos que o “patrão” e piloto do JC Group Racing Team enfrentou na sua Norma FC20 e que limitaram o seu andamento, terminando os dois com uma diferença de 8,1 segundos no somatório das suas duas melhores marcas.

Hélder Silva conquistou assim com naturalidade a sua primeira vitória da temporada, igualando agora na geral pontual do campeonato José Correia, sendo de esperar que em Murça, próxima prova, os dois andem taco-a-taco.

Hélder e Correia fiaram, obviamente nos dois primeiros lugares da Divisão Protótipos A, com Nuno Caetano, na Osella PA 21 S Evo da equipa do vencedor, a assegurar com solidez o 3º lugar.

Nos Protótipos B, mais do mesmo. Nuno Guimarães continua a impor com naturalidade o Silvercar S2 da NJ Racing. No fecho desta prova, o “Capitão da Montanha” tinha uma vantagem de 5,3 segundos sobre Joaquim Rino, novamente muito eficaz com o BRC B49 Evo da Articimentos. Em crescendo de forma está o bracarense Sérgio Nogueira que, na Penha, levou o seu BRC CM05 Evo do NSF Racing Team a um positivo 3º lugar da divisão.

GT: José Rodrigues surpreendeu favoritos

Se já habitualmente, a Categoria GT encanta o público que acorre às rampas, a “batalha” travada por três protagonistas ao longo das três subidas de prova, levou ao rubro o vasto rol de espetadores espalhados pelo percurso.

José Rodrigues, no Porsche Carrera 997.2 GT3 CUP da Monteiros Competições sairia vitorioso do duelo travado com Gabriela Correia (Mercedes AMG GT4) e Vítor Pascoal (Porsche 991,2 GT3 CUP.

E fê-lo com autoridade, começando logo por ser claramente o mais rápido na subida de prova realizada na tarde de sábado, ganhando dois segundos a Gabriela Correia e 3,2 a Vítor Pascoal, vantagem que se revelaria fundamental para o resultado.

No domingo, o tricampeão em título e a vice-campeã tentaram reagir, com Pascoal a impor o Porsche do Baião Rallye Team na segunda subida de prova, na frente de Gabriela, enquanto Rodrigues era apenas o terceiro mais rápido.

Ficava tudo em aberto para a terceira e derradeira vez em que enfrentariam o traçado da rampa. Aí, José Rodrigues voltou a “abrir o livro” e estabeleceu mesmo a melhor marca de todo o fim-de-semana, rodando em 1:33.311 e reclamando uma vitória justa, mostrando que em nada o afetou estar já há algum tempo sem competir. Por seu lado, Gabriela Correia conseguiu ser mais rápida do que Vítor Pascoal, acabando por conquistar um saboroso segundo lugares para as cores do JC Group Racing Team por apenas um décimo de segundo. O piloto de Baião teria de se contentar com o terceiro posto, depois de um fim-de-semana em que nunca acertou as afinações do carro. O resultado, no entanto, permite-lhe manter o comando do campeonato.

Turismo: Daniel Pacheco vence pela primeira vez

O pódio final da Categoria Turismo foi preenchido com os respetivos vencedores de cada Divisão.

E quando olhámos para a classificação e vemos Daniel Pacheco e o seu Mitsubishi Lancer EVO X no lugar cimeiro da geral dos Turismo e da Divisão Turismo 1, tal só poderá ser uma surpresa para quem não esteve na Penha. O paredense foi sempre o mais forte, sendo inclusivamente o único a rodar nas três subidas de prova sempre abaixo de 1:40, conquistando com todo o mérito a sua primeira vitória na, sendo claro que o trabalho de evolução que a sua equipa está a fazer no carro nipónico começa a dar dividendos.

Nos Turismo 1, Pacheco foi secundado por Carlos Gonçalves, muito regular com o Mitsubishi Lancer EVO X do JC Group Racing Team, sendo de saudar o regresso a esta divisão de Daniela Marques, com a internacional do Grupo PDAuto a colocar o seu Subaru Impreza WRX STI no 3º posto.

Voltando à geral da categoria, assinalamos a segunda vez consecutiva que Gonçalo Inácio brilha e coloca o Peugeot 208 VTI R2 da Befast Motosport no 2º lugar, fazendo-o com a habitual maestria, que lhe permitiu colocar a sua concorrência nos Turismo 3 a larga distância. José Cardoso (Citroen Saxo CUP) foi 2º nos T2, com o pódio a incluir ainda no degrau mais alto o regressado Cláudio Baptista, com o Peugeot 208 R2 da Sucesso Automóvel.

Vencedor da categoria na Arrábida, Parcídio Summavielle nunca conseguiu ostentar o andamento a que sempre nos habituou, sendo claro que não viveu um fim-de-semana na Penha que o deixe completamente satisfeito com o comportamento do Cupra TCR. Mesmo assim foi 3º da geral dos Turismo, continuando a liderar a tabela pontual e dominou nos

Turismo 2, continuando aqui invicto. Nesta divisão, saliência para o excelente 2º lugar de Paulo Silva, no Audi RS3 LMS do Grupo PDAuto. Foi a sua primeira prova do ano e esteve sempre muito sólido, conseguindo suplantar José Carlos Magalhães, que terminaria com o Seat Leon MKII da MNE Sport num positivo 3º lugar.

Super Challenge: Luís Nunes vence duelo com José Lameiro

Este é um reino cada vez mais dominado pela “cavalaria” e pela tração dos “monstros” que povoam o Grupo SC-A. Na Penha, três dos protagonistas dessa estirpe competitiva reservaram os lugares do pódio da categoria, fazendo valer toda a razão da potência e da capacidade para colocar a mesma no asfalto.

E se no final, o campeão em título e habitual dominador acabou por vencer, tal não aconteceu sem que Luís Nunes enfrentasse oposição musculada, sendo de assinalar que pela primeira vez o piloto da Nunes Sport se viu suplantado numa das subidas de prova, no caso a segunda, sendo depois obrigado a “puxar pelos galões” no derradeiro confronto contra o cronómetro, para suplantar um endiabrado José Lameiro.

Nunes venceu a subida inaugural, colocando o seu Skoda Fabia da Nunes Sport a rodar mais rápido dois segundos do que o Skoda Fabia MKIII Super Car do piloto da Diatosta. Mas este apareceu no domingo com uma alma renovada e foi 2,2 segundos mais rápido do que o “Foguetão de Valpaços” na segunda subida, indo para a derradeira no comando da categoria. Estávamos perante uma novidade!

Mas Nunes ainda tinha um “coelho na cartola” e na última subida fez, de longe, o seu tempo mais rápido, suplantando aí Lameiro por 3,8 segundos, mantendo assim a sua invencibilidade. No fecho, ambos se quedaram separados por uns enganadores 5,7 segundos. O duelo foi mais intenso do que essa diferença faz parecer.

Realce para a façanha de Luís Nunes, que juntou ao seu palmarés mais uma presença num pódio absoluto, sendo 3º da geral nesta Rampa da Penha.

A fechar o pódio da categoria e do grupo, encontrámos José Pedro Gomes. Nesta sua primeira aparição da temporada, o piloto da XMP Racing ostentou um forte andamento com o seu revigorado Opel Astra Super Car e será um protagonista a ter em conta nas próximas provas.

Tremenda foi também a luta que decidiu os destinos do Grupo SC-C. O plantel viu-se reforçado com dois pilotos de referência vindos do Ralicross, a saber, Mário Barbosa e Bruno Campos, bem alicerçados nos seus potentes Citroen Saxo S1600, ficando desde logo claro que Bruno Carvalho iria ter muito trabalho para impor o seu Citroen Saxo.

Carvalho ainda levou o carro francês da LX Sport à vitória na subida de prova inicial, embora por escassos cinco décimos de segundo em relação a Barbosa, enquanto Campos era terceiro a apenas 1,6 segundos.

No domingo, Mário Barbosa foi claramente melhor, atacando e colocando o seu Saxo KIT CAR na frente das duas subidas, terminando com uma vantagem de 1,6 segundos em relação a Bruno Carvalho, sendo de registar que este enfrentou alguns problemas mecânicos no seu carro. Registe-se que Mário Barbosa foi ainda 5º da geral da categoria e isto apesar de nunca ter utilizado os chamados pneus “slick”. Quanto a Bruno Campos fechou o pódio os SC-C a 5,7 segundos do vencedor.

Nos SC-D, a Penha assistiu ao regresso de Luís Silva e do seu icónico BMW M3 da Famaconcret. O rápido piloto fez jus ao seu cognome “Canhão de Famalicão” e foi sempre o mais rápido, com a exceção da segunda subida de prova, devido a um pião na chamada “curva do penedo”.

Luís Silva terminou com uma vantagem de 2,6 segundos sobre Pedro Alves e destaque-se ainda que, para além deste triunfo nos SC-D, o famalicense foi 4º da geral na categoria. Já Pedro Alves continua a ser um piloto muito lesto e está a fazer um excelente trabalho de desenvolvimento no seu KIA Ceed, sendo de esperar que cedo esteja na luta pelo triunfo.

O pódio fechou com a BMW 320 SW do jovem Carlos Pouca Sorte. O jovem piloto de Resende está muito eficaz com a carrinha alemã da Megamotors e este foi o seu segundo pódio consecutivo.

O Campeonato de Portugal de Montanha JC Group segue agora para o coração de Trás-os-Montes, cabendo ao CAMI Motorsport entrar ao serviço organizativo, erguendo nova edição da Rampa Porca de Murça. A terceira prova do campeonato será disputada nos dias 27 e 28 de abril.