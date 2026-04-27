CPM, Hélder Silva vence 47ª Rampa da Penha

Velocidade, emoção e milhares de adeptos: a 47ª Rampa da Penha reafirmou o seu estatuto de “clássico” do Campeonato de Portugal de Montanha. Num fim de semana de nervos de aço e muita perícia técnica, 84 pilotos desafiaram as curvas da Paisagem Protegida de Guimarães para definir os vencedores da segunda etapa da temporada.

Na luta pela vitória absoluta, Hélder Silva (Norma FC20 M20FC) confirmou o favoritismo e venceu. O pentacampeão nacional absoluto em título, líder da Power House, não teve um fim de semana isento de dificuldades, queixando-se da afinação da “barchetta” e de alguns problemas técnicos, mas a forte marca conseguida na primeira subida de prova, ainda no sábado, acabou por ser decisiva para garantir o triunfo.

Mesmo sem melhorar no domingo, Hélder Silva triunfou com 1,4 segundos de vantagem sobre José Correia, aos comandos da Osella PA.30 da JC Group Racing Team, que esteve em crescendo, fez jogo de igual para igual no segundo dia e chegou mesmo a vencer a derradeira subida oficial.

O pódio absoluto ficou completo com mais uma exibição notável de Tomás Pinto (BRC CM 05 EVO). O jovem duriense da Famaconcret Racing Team voltou a dominar claramente os Protótipos B, terminando em terceiro da geral, a apenas seis décimos de José Correia, confirmando-se como uma das grandes figuras deste início de época.

Nos Protótipos B, Nuno Guimarães (SilverCar S2) foi segundo da divisão e quarto da geral, enquanto Gonçalo Inácio (BRC B49) fechou o pódio da categoria na sua estreia da época, alcançando ainda o quinto lugar absoluto.

Na categoria GT, José Rodrigues (Porsche 992 GT3 Cup) rubricou uma exibição de grande nível. O campeão nacional em título foi claramente o mais forte entre, terminou em oitavo da geral e estabeleceu um novo recorde da categoria na Penha, com 1:30.409. Atrás de si ficou o regressado José Carlos Pouca Sorte (Porsche 991 GT3 Cup), enquanto Daniel Vilaça (Porsche 911 GT3 Cup) conquistou um meritório terceiro lugar, alcançando o primeiro pódio absoluto da sua carreira na categoria GT.

No que concerne à refrega dos Super Challenge, domínio claro de Luís Nunes (Skoda Fabia R5), que terminou em nono da geral e somou nova vitória na categoria e na divisão SC-A. José Lameiro (Skoda Fabia MK3) foi segundo, num fim de semana de recuperação emocional e competitiva após o acidente sofrido em Murça, enquanto José Pedro Gomes (Opel Astra) completou o pódio da categoria. Nas restantes divisões, destaque para os triunfos de Pedro Cardoso (SEAT Leon Cupra) na SC-B, Luís Fernandes (Peugeot 106) na SC-C e Bruno Gomes (Fiat Punto 85 Sport) na SC-D.

Entre os Turismos, o regressado campeão nacional Pedro Alves (SEAT Leon TCR) impôs-se de forma clara, vencendo a categoria e a divisão Turismo 2. Parcídio Summavielle (Ford Fiesta R5) dominou os Turismo 1 e foi segundo da categoria, a 2,5 segundos do vencedor, enquanto Daniel Pacheco (Mitsubishi Lancer Evo X) completou o pódio absoluto dos Turismos. Nos Turismo 3, a vitória sorriu ao bracarense Carlos Silva (Renault Clio RS), que se mostrou muito forte ao longo de todo o fim de semana.

No Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha JC Group, Rui Costa (Ford Escort RS 1600) venceu com autoridade, terminando com larga vantagem sobre Ricardo Loureiro (Ford Escort MK II). O pódio ficou completo com Fernando Francisco (Ford Escort MK I).

Já nas lides dos Legends, João Pires (BMW E36 M3) voltou a vencer, depois do triunfo em Murça, desta vez com maior autoridade. O piloto montalegrense bateu Joaquim Soares (BMW E36 M3) por 9,4 segundos, enquanto Filipe Macedo (Citroën Saxo Cup), depois de problemas no sábado, realizou um domingo de grande nível e fechou o pódio.

No Campeonato de Portugal de Montanha 1300 JC Group, Armando Freitas (Toyota Starlet) voltou a impor a sua lei, vencendo com 7,8 segundos de vantagem sobre Aníbal Rolo (Datsun 1200 Coupé), que também triunfou nos Clássicos 1300. Hugo Magalhães (Suzuki Swift GTI) completou o pódio, coroando da melhor forma o regresso à Montanha.

Márcio Araújo (AG Sport) teve finalmente um fim de semana sem problemas e venceu na Taça de Portugal de Kartcross de Montanha JC Group, com 6,6 segundos de vantagem sobre Jesús Otero (AG Super Buggy). António Alves (AG AG/S) foi terceiro.

No FPAK Junior Team de Montanha, Simão Nunes (Peugeot 108) selou a segunda vitória consecutiva, mas desta vez teve de recuperar depois de um furo na primeira subida de prova. O jovem de Valpaços bateu António Lopes (Peugeot 108) por 5,5 segundos, com Rafael Jorge (Peugeot 108) a completar o pódio.