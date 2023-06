CPM, Hélder Silva: Título “é totalmente justo, porque temos sido mais fortes” | AutoSport

Hélder Silva atravessa um dos melhores momentos da sua forma, provando isso mesmo na passada Rampa de Santa Marta, onde carimbou o título nacional do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, depois de seis vitórias consecutivas esta temporada. Silva conquistou o terceiro título absoluto da Montanha e desde 2021 que só sabe vencer.

Em Santa Marta de Penaguião foi sempre o mais rápido e melhorou o recorde deste traçado de 3200 metros em mais de dois segundos, estabelecendo-o em 1:39.919s, terminando com uma vantagem de 7,9 segundos sobre o concorrente mais direto.

O saboroso espumante degustado por Hélder Silva no pódio regou não só a sexta vitória da época, mas a conquista do “Tri”. 2021, 2022 e 2023, três títulos que transformam Hélder Silva no grande dominador da modalidade neste arranque de década e a Power House numa das melhores estruturas técnicas da modalidade.

“O fim-de-semana correu de forma perfeita. A Power House entregou-me a Osella no nível habitual e, apesar da forte concorrência que enfrentei, conseguimos ser mais fortes. Mas, para que percebam o quanto foi intenso, nós rodamos mais de dois segundos abaixo do nosso anterior recorde, o que foi fruto da segurança total que senti ao longo dos dois dias de prova. Foi a melhor forma de chegarmos a mais um título nacional que, na minha opinião, é totalmente justo, porque temos sido mais fortes ao longo de toda a época!”, explicou o tricampeão nacional.

No final, a festa na Power House foi rija, pois o seu piloto principal acabava de se sagrar campeão nacional absoluto pelo terceiro ano consecutivo. E fê-lo com estilo máximo, pois Hélder Silva manteve em Santa Marta a invencibilidade que ostenta desde o arranque da temporada, elevando para seis o número de triunfos à geral. Remata assim as contas do título nacional absoluto, sendo agora tricampeão, renovando ainda a vitória na Divisão Protótipos A.

Para o talento da Póvoa de Varzim, a façanha “é mérito da nossa equipa. A Power House tem sido incrível no trabalho de preparação e desenvolvimento do meu protótipo e têm uma responsabilidade alargada em mais esta nossa conquista, que dedicamos às nossas famílias e aos nossos patrocinadores. Está a ser uma época incrível, muito para lá das nossas maiores expectativas. Nunca pensei que vencêssemos todas as seis provas já disputadas, pois enfrentamos pilotos e equipas de grande nível, mas temos sabido preparar bem todas as provas e, felizmente, eu tenho sido suficientemente competente para vencer!”.

Fotos: BMR