CPM: Hélder Silva na liderança, mas as margens são curtas

O primeiro dia competitivo da Rampa Porca de Murça marcou o arranque da época 2026 do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, com forte adesão do público e elevado equilíbrio desportivo. Hélder Silva terminou na liderança, com uma vantagem mínima sobre a concorrência.

A prova, organizada pelo CAMI Motorsport com apoio da Câmara Municipal de Murça, decorreu sob condições meteorológicas ideais e significativa presença de público no traçado de cerca de 4,2 quilómetros. O programa foi praticamente cumprido na íntegra, incluindo duas subidas de treinos oficiais e a primeira subida de prova.

No plano desportivo, destacou-se o equilíbrio na luta pela geral. Hélder Silva, campeão nacional em título, colocou o seu Norma FC20 no topo da classificação ao registar 2m07,495s na subida oficial. José Correia, em Osella P.A30, ficou a apenas 138 milésimos de segundo, depois de ter sido o mais rápido na primeira subida de treinos oficiais, deixando antever uma disputa intensa no segundo dia.

Tomás Pinto foi outro dos protagonistas, ao alcançar o terceiro lugar da geral com o BRC CM05 Evo, registando 2m10,979s. Apesar de competir na Divisão B, dominou claramente a sua categoria e aproximou-se dos melhores tempos absolutos.

Entre os GT, José Rodrigues foi o mais rápido, terminando em quarto lugar da geral com um Porsche 992 GT3 Cup, após uma estratégia centrada na subida oficial. A diferença para André Fernandes, em Porsche 991.2 GT3 R, foi de cerca de um décimo de segundo, mantendo a luta em aberto. Carlos Vieira, também em Porsche 992 GT3 Cup, foi terceiro entre os GT e sétimo da geral.

No top 10 absoluto, Nuno Guimarães foi quinto classificado, enquanto Luís Nunes destacou-se na categoria Super Challenge e terminou em oitavo, beneficiando do abandono de José Lameiro após um toque nos treinos. Carlos Gonçalves foi nono e Sérgio Nogueira fechou o top 10.

Na categoria Turismo, Daniel Teixeira dominou ao volante do Hyundai Elantra TCR, vencendo também a Divisão Turismo 2 e alcançando o 12.º lugar da geral. Parcidio Summavielle foi segundo na categoria e o mais rápido na Divisão Turismo 1, enquanto Paulo Cardoso completou o pódio. Na Divisão Turismo 3, Nuno Guimarães Jr. assumiu o protagonismo.

No Campeonato Legends, João Pires lidera após superar Joaquim Soares na subida oficial, invertendo o resultado dos treinos, com uma vantagem de quatro décimos. António Barros segue em terceiro. Entre os Clássicos, Ricardo Pereira lidera como único participante.

No Campeonato de Portugal de Montanha 1300, Armando Freitas destacou-se com domínio claro, somando uma vantagem de 9,1 segundos sobre José Carlos Magalhães, com Salvador Coelho em terceiro. Na Taça de Kartcross, Jesús Otero lidera, seguido por António Alves, separados por 7,7 segundos.

No FPAK Júnior Team de Montanha, Simão Nunes dominou a jornada inaugural, com António Lopes e Rafael Jorge nas posições seguintes.

Todas as decisões ficam adiadas para amanhã, com a realização da terceira subida de treinos e das duas últimas subidas oficiais, que irão definir os vencedores da prova.

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