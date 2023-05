CPM, Hélder Silva: “Equaciono deixar a competição e dar o meu lugar a outros” | AutoSport

É o líder do Campeonato de Portugal de Montanha, estando ainda invicto na época 2023. Com velocidade e regularidade, Hélder Silva vai a caminho da revalidação do título. Depois da Falperra, fez o balanço da sua época até agora.

Silva conta por triunfos as quatro provas da temporada disputadas até agora referentes ao Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, sendo a mais recente, a 42ª Altice Rampa Internacional da Falperra um dos pontos altos da mesma. O piloto da Póvoa de Varzim quer chegar a novo título e não descarta no futuro uma internacionalização numa altura em que repensa a sua carreira.

“Está de facto a correr-me tudo de feição. O Osella não tem dado problemas e tem cumprido com as minhas expetativas, e eu sinto-me cada vez mais à vontade com ele. Isso vê-se pelos tempos que realizo, melhorando a cada subida. Também os ‘set-ups’ vão sendo ajustado ao longo das provas, e isso, em conjunto, tem contribuído para as vitórias que tenho alcançado”, começa por referir o Campeão Nacional em jeito de balanço.

Obviamente que o êxito mais recente é aquele que fica na ‘retina’. No entanto, Hélder Silva diz que o ponto de viragem na sua maior confiança aos comandos do Osella PA 2000 EVO2 PA.30 aconteceu na Rampa da Arrábida: “Por se tratar de uma rampa que não aprecio especialmente, tinha muitas dúvidas em relação ao meu sucesso lá. Mas uma vez que venci ganhei outra confiança com o carro e fui mais forte para as provas seguintes. A Falperra, pelo contrário, é uma rampa de gosto bastante. E acabou por me correr bastante bem. Mais uma vez fui melhorando os meus tempos desde os treinos e ao longo das subidas de prova. E novamente com a equipa fui alterando o ‘set-up’ adaptando-o às condições do traçado, que também se foram alterando. E a vitória aconteceu naturalmente”, prossegue o piloto poveiro.

Apesar do seu domínio no campeonato, a concorrência tem estado forte: «Se olharmos para o que aconteceu até aqui, vemos que os meus principais adversários têm estado muito consistentes. O António Rodrigues e o José Correia não têm facilitado a minha tarefa, antes pelo contrário. Por isso conto que continuem a ser os meus principais rivais e obstáculos às minhas vitórias. Claro que um novo título faz parte dos meus objetivos para esta época, e sei que o posso conquistar por antecipação. Para isso tenho de continuar como até aqui, colecionando vitórias, sabendo de antemão que será muito difícil ganhar em todas as provas», afirma também o Campeão Nacional.

Hélder Silva já pensa no seu futuro, e não nega a possibilidade de dois cenários completamente diferentes: «Equaciono deixar a competição e dar o meu lugar a outros, vendendo o carro. Mas não descarto que sonho em fazer provas do “Europeu” de Montanha, como um desafio, pois sempre desejei conhecer rampas diferentes».