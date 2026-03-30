CPM: Hélder Silva, André Fernandes, Luís Nunes e Daniel Teixeira em destaque

A rampa Porca de Murça foi o primeiro encontro do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group 2026. O traçado transmontano recebeu 69 inscritos que estiveram presentes no arranque da temporada da montanha. Entre novidades e presenças habituais, o vasto pelotão deu espetáculo. No final, o grande vencedor foi o campeão em título, mas nas diferentes divisões houve motivos de interesse de sobra.

O fim de semana acabou por confirmar o favoritismo de Hélder Silva. O pentacampeão nacional absoluto em título, aos comandos do seu Norma FC20 M20FC, impôs um ritmo muito forte nas duas subidas oficiais disputadas no domingo, afastando qualquer dúvida quanto ao vencedor.

O piloto da Powerhouse rodou por duas vezes abaixo da marca de 2m02s, estabelecendo tempos de 2:01.977 e 2:01.910, registos que ficaram muito próximos do recorde da rampa. Na melhor das suas subidas, Hélder Silva ficou a apenas 1,4 segundos desse recorde.

A segunda posição da classificação geral ficou nas mãos de José Correia. O piloto e patrão da JC Group Racing Team levou o seu Osella PA30 até ao segundo lugar final, terminando a prova a 9,9 segundos do vencedor. Correia esteve particularmente competitivo nas sessões de treinos e na primeira subida de prova realizada no sábado, demonstrando que à medida que se adapta ao potencial do Osella poderá aproximar-se ainda mais de Hélder Silva ao longo da temporada.

A fechar o pódio absoluto esteve novamente um dos grandes destaques emergentes da Montanha portuguesa: Tomás Pinto. O jovem piloto, aos comandos do BRC CM 05 EVO, realizou uma exibição notável ao garantir o 3º lugar da geral, dominando por completo a divisão Protótipos B. Nesta refrega, Tomás Pinto impôs-se perante dois pilotos muito experientes, Nuno Guimarães (SilverCar S2) e Sérgio Nogueira (SilverCar S3), que terminaram respetivamente nas posições seguintes da categoria e ainda dentro do top 10 da classificação geral.

André Fernandes impôs a sua lei nos GT

A categoria GT confirmou plenamente as expectativas de competitividade no arranque da temporada do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, disputado na Rampa Porca de Murça.

O favoritismo inicial recaía naturalmente sobre André Fernandes, que tripulava o único Porsche 991.2 GT3 R presente em prova, o modelo mais competitivo entre os Porsche habitualmente utilizados nesta categoria.

Se durante o dia de sábado José Rodrigues, na estreia do seu Porsche 992 GT3 Cup preparado pela RACAR Motorsport, conseguiu surpreender ao registar tempos mais rápidos que o GT3 R, no domingo André Fernandes respondeu de forma categórica. O piloto da AF Motorsport venceu ambas as subidas oficiais disputadas no segundo dia de prova, garantindo assim a vitória entre os GT e um excelente quarto lugar da classificação geral.

Atrás de si terminou precisamente José Rodrigues, atual campeão nacional da categoria, que começou a defesa do título com um resultado extremamente positivo, até porque, ao que tudo indica, André Fernandes não deverá cumprir a totalidade da temporada. Rodrigues demonstrou ainda uma grande consistência ao longo das subidas, registando tempos muito equilibrados que confirmam que será novamente um dos principais candidatos ao título nacional.

O terceiro lugar da categoria GT foi conquistado por Carlos Vieira (Porsche 992 GT3 Cup), que deixou excelentes indicações neste arranque de época e poderá tornar-se um dos protagonistas na luta pelo campeonato ao longo da temporada.

Super Challenge: Luís Nunes regressa às vitórias

O piloto de Carrazedo de Montenegro, aos comandos do Skoda Fabia R5 da Nunes Sport, preparado pela ARC Sport, dominou claramente a divisão SC-A e voltou aos triunfos depois de ter visto a sua longa invencibilidade interrompida na última prova da temporada passada. Desta vez, Nunes não deu qualquer hipótese à concorrência e somou um duplo triunfo na categoria Super Challenge e na divisão SC-A. Além da vitória, o piloto confirmou ainda a competitividade do conjunto que forma com o Skoda Fabia ao terminar dentro do top-10 absoluto da prova.

Na segunda posição da categoria e também entre os SC-A terminou Manuel Rocha e Sousa, aos comandos de um Ford Focus Supercar, enquanto José Pedro Gomes iniciou a temporada com uma prestação muito positiva ao levar o seu Opel Astra OPC Supercar ao terceiro lugar da divisão e ao último degrau do pódio da categoria.

A fechar o pódio dos Super Challenge ficou Bruno Carvalho, vencedor da divisão SC-C com o seu rápido Citroën Saxo. O piloto da LX Sport voltou a demonstrar todo o seu talento e a competitividade do carro francês, sendo acompanhado no pódio da divisão por Luís Fernandes, em Peugeot 106 XSI, e Alberto Pereira, em Honda Civic Type R.

Nas restantes divisões da categoria também não faltou emoção. Na SC-B, o jovem piloto de Vila Pouca de Aguiar, Pedro Cardoso, venceu na estreia do seu novo SEAT Leon Cupra da Autocardoso, impondo-se com cerca de nove segundos de vantagem sobre Miguel Gonçalves, em BMW E36 Coupé. Gonçalves, que este ano transitou do Campeonato de Legends para o Super Challenge, iniciou assim a temporada com um excelente resultado. Bruno Gonçalves, em Volkswagen Golf GTI R35, terminou na terceira posição, a apenas 63 milésimos de segundo do segundo classificado.

Já na divisão SC-D, o triunfo ficou em casa. O piloto de Murça Tiago Santos venceu aos comandos do Citroën AX Sport da LBR, depois de um duelo muito intenso com Bruno Gomes, em Fiat Punto 85 Sport, que terminou a apenas meio segundo do vencedor. Tiago Teixeira, em Peugeot 106 XSi, completou o pódio da divisão.

Nota ainda para a estreia da jovem piloto murcense Beatriz Brás, que aos comandos de um Citroën AX Sport revelou grande segurança ao longo do fim de semana, concluindo a prova num interessante quarto lugar da divisão.

Daniel Teixeira dominou entre os Turismos

Entre os concorrentes da categoria Turismos, o grande protagonista do fim de semana na Rampa Porca de Murça foi Daniel Teixeira. O piloto transmontano, com raízes em Murça, regressou à Montanha aos comandos do Hyundai Elantra TCR da JT59 Racing Team e voltou a demonstrar porque é uma referência na velocidade ibérica e nas competições internacionais reservadas aos carros da categoria TCR. Apesar de já não competir há largos meses, Daniel Teixeira realizou uma exibição extremamente sólida e dominou de forma clara tanto a categoria Turismos como a divisão Turismo 2, terminando ainda numa meritória 11.ª posição da classificação geral.

Aliás, a divisão Turismo 2 ocupou todos os lugares do pódio da categoria. Guilherme Silva estreou-se com sucesso aos comandos do Audi RS3 LMS do Grupo PDAuto, garantindo o segundo lugar, enquanto o piloto de Vila Pouca de Aguiar Paulo Cardoso, em Cupra TCR, completou o pódio da categoria. A luta pelo segundo lugar foi bastante equilibrada, com Cardoso a terminar a apenas 1,9 segundos de Guilherme Silva.

Na divisão Turismo 1, marcada pelo regresso dos carros de tração integral, Parcídio Summavielle impôs o seu Ford Fiesta R5, preparado pela Befast Motorsport, levando a melhor sobre o jovem Luís Silva Jr., que continua em fase de adaptação ao seu novo Mitsubishi Lancer EVO da Famaconcret Racing Team.

Já na divisão Turismo 3, o espetáculo ficou marcado por um duelo empolgante entre dois jovens talentos da nova geração da Montanha portuguesa. André Brás Jr. e Nuno Guimarães Jr., ambos provenientes da FPAK Júnior Team de Montanha 2024, revelaram uma impressionante maturidade competitiva e uma adaptação praticamente imediata aos exigentes Ginetta G40 GT5, superando inclusive alguns dos pilotos mais experientes da divisão.

A batalha entre os dois foi intensa até ao final, com André Brás Jr. a conquistar a vitória por uma margem mínima de 711 milésimos de segundo sobre Nuno Guimarães Jr. O terceiro lugar da divisão foi ocupado pelo experiente piloto bracarense Aníbal Pinto, em Renault Clio RS, que terminou a 6,8 segundos do vencedor.

Depois do espetáculo proporcionado pela Rampa Porca de Murça, o Campeonato de Portugal de Montanha JC Group prossegue agora com a segunda prova da temporada. A competição regressa já nos dias 25 e 26 de abril, com a disputa da Rampa da Penha Paisagem Protegida, prova organizada pelo Demoporto.