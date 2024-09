CPM, Hélder Silva: “agradeço o título à minha equipa, família, todos que me apoiam, ao público que me faz andar rápido”

Que fim de semana de sonho para a Power House!… Hélder Silva selou o seu 4º título nacional absoluto consecutivo e fê-lo com estilo, reclamando a 6ª vitória consecutiva da época. Foi acompanhado no pódio da geral pelo seu companheiro de equipa Nuno Caetano, 3º classificado e a equipa ainda comemorou a primeira vitória da carreira de Afonso Santos nos Protótipos B.

Melhor do que as exibições e resultados dos pilotos da Power House na Rampa de Boticas será possível, mas não será fácil…

À cabeça do feito rubricado pela equipa, está a proeza do líder do trio que defende as cores da equipa. Hélder Silva esteve simplesmente num ‘mundo à parte’ e exorcizou de forma notável o ‘fantasma’ do acidente que protagonizou nesta pista e 2023, voando baixinho com a sua Osella PA21S LMR2000 a caminho da 6ª vitoria consecutiva da temporada, sagrando-se tetracampeão nacional. O ‘Míssil da Póvoa’ foi o mais rápido, por larga margem, em todas as subidas que efetuou, sendo neste momento praticamente invencível no panorama da Montanha lusitana.

“A chuva ainda atrapalhou um pouco no primeiro dia, mas correu tudo bem e conseguimos andar rápido, impondo a nossa superioridade. Quero agradecer este título à minha equipa, à minha família, a todos quantos me apoiam, ao público que tanto me apoia e que me faz andar rápido”, realçou Hélder Silva.

O piloto ficou ainda muito feliz por “ter visto dissipar quaisquer dúvidas sobre a legalidade do motor do meu sport-protótipo. Durante as verificações finais, os comissários verificaram a cilindrada e, como tínhamos perfeita certeza, estava tudo bem, mostramos que a Osella está legal e isso é o mais importante, pois quer eu, quer todos na Power House lutamos pela correção e pelo fairplay!”.

E quem também deu uma alegria imensa à equipa foi Nuno Caetano, que levou a Osella PA21S EVO da Power House ao 3º lugar da geral, depois de um fim-de-semana em que foi melhorando sucessivamente as suas marcas. O eclético piloto ‘globetrotter’ alcançou assim o seu primeiro pódio absoluto no campeonato.

“Este é um resultado tremendo e que vem validar todo o trabalho que tenho feito para me adaptar à Osella e às exigências da Montanha”, começou por destacar Nuno Caetano que assume “ser difícil estar sempre a mudar o chip dos ralis para as rampas, de um protótipo para um Rally3, mas, felizmente, isso tem sido ultrapassado e estamos cada vez mais competitivos”.

Quando a Afonso Santos, a sua evolução competitiva parece surreal. Senhor de uma segurança e eficácia pouco habitual num jovem de 17 anos, cuja experiência anterior se limitava aos simuladores, o ‘rookie’ da Power House tripulou de forma magistral o BRC B49 EVO ao longo de toda a prova, melhorando as suas marcas, aproveitando da melhor forma os problemas no Silver Car S2 de Nuno Guimarães, habitual dominador, para chegar com mérito à primeira vitória da sua curta carreira.

No fecho e após ter saboreado pela primeira vez o mail alto degrau do pódio, Afonso Santos dava largas à sua alegria: “Com toda a certeza, esta rampa vai ficar com um lugar especial no meu coração!… E até nem começou da melhor forma, pois o 1° dia não foi como se esperava, pois fizemos uma má escolha de pneus para as condições difíceis em que corremos.Foi então no domingo que começamos com boa confiança e à vontade no traçado e fomos evoluindo a cada subida e a vitoria aconteceu, embora tenhamos consciência que os problemas mecânicos do nosso capitão Nuno Guimarães condicionaram o seu andamento numa das subidas oficiais e por conseguinte o resultado”.

O jovem poveiro assume que “jamais esqueceremos este fim-de-semana. Foi uma prova quase perfeito para nós, para além de termos alcançado pela primeira vez o 1° lugar na Divisão Protótipos B, tivemos um andamento capaz de marcar a 5ª posição à geral e, desta forma, mantemos o 2.º Lugar no campeonato com maior segurança”, assumindo que já está “de olhos postos na Rampa da Serra da Estrela!”.

Torres da Silva, team manager da Power House estava radiante no fecho da rampa, considerando que “foi um fim-de-semana fantástico, que correu da melhor forma à nossa equipa. Mas, quem, como nós, temos pilotos de excelência, os resultados têm de aparecer. Aliás, considero que esta está a ser a melhor época da Power House, fruto do nosso esforço e dedicação. Vamos continuar a trabalhar para que as vitórias e os títulos continuem a premiar a nossa capacidade”.

A Power House volta a erguer ambição total para a última prova do campeonato. Este ano, cabe ao CAMI Motorsport as honras de fecho que terão palco na Rampa Serra da Estrela Covilhã, aprazada para os dias 12 e 13 de outubro.