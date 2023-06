CPM, Hélder Silva: “A Serra da Estrela é uma verdadeira rampa” | AutoSport

Cinco provas, cinco triunfos. Hélder Silva tem estado imparável nesta época do Campeonato de Portugal de Montanha. Na Serra da Estrela, Hélder Silva esteve sempre muito mais forte do que os seus opositores e conquistou uma vitória tranquila. A Power House saiu da prova organizada pelo CAMI Motorsport com um excelente resultado de conjunto, mercê dos pódios alcançados por Nuno Caetano e Carlos Alberto Oliveira.

O triunfo do bicampeão nacional não sofre qualquer contestação e começou a ser construído no sábado, com Hélder Silva a colocar a Osella PA2000 EVO2 PA.30 na frente, sendo na primeira subida de prova, 2,4 segundos mais lesto do que António Rodrigues (Silver Car EF10) e 3,1 em relação a José Correia (Norma MC 20 FC), terceiro mais rápido.

Mas, o dia de domingo tinha reservado para a 5ª prova da temporada do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, um guião digno de um filme de suspense no que respeita à “batalha” pelo pódio absoluto. O programa competitivo terminava com as habituais subidas de prova 2 e 3 e a subida 2 decidiu reclamar o papel de momento decisivo do fim-de-semana.

Os dois principais adversários de Hélder Silva bateram e os danos sofridos nos seus protótipos forçaram-nos a abandonar a prova.

Mas, mesmo sabendo que a oposição tinha baqueado, nem por isso Hélder Silva deixou de querer fazer história ao mais alto nível. Fez a sua Subida 2 num ritmo seguro, para selar o triunfo e, na última subida e sem precisar de arriscar, foi em busca do record do atual traçado da Rampa da Serra da Estrela. E fê-lo com toda a classe, colocando no cronómetro o espantoso tempo de 2:45.715, à média horária de 114,05 km/h. Notável!

“A Serra da Estrela é uma verdadeira rampa, que chega a meio e inclina mesmo. Não tem muita velocidade, mas exige muita técnica. Sinto-me muito

feliz por ter vencido aqui novamente e por ter feito o recorde da pista. Quanto ao título, o que conta é matematicamente e, por isso, ainda não posso dizer que sou campeão. Mas, ao vencer cinco provas das oito que compõem o Campeonato, podendo deitar um resultado fora, tudo está bem encaminhado”, afirmou Hélder Silva no fecho da prova.

A Power House almejou ainda sair da Serra da Estrela com um excelente resultado de conjunto, ao colocar Nuno Caetano no 2º lugar dos Protótipos B e na 7ª posição da geral, mesmo tendo estado condicionado na última subida, por ter dado um toque anteriormente. O eclético piloto está cada vez mais seguro aos comandos da Osella PA21 S EVO.

Por seu lado, Carlos Alberto oliveira levou o seu imponente Ford Sierra RS Cosworth ao pódio entre os Legends. Esteve sempre muito forte ao longo dos dois dias de competição, e foi justamente premiado com o 3º lugar.