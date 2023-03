CPM, Gabriela Correia: “Espero continuar neste registo “ | AutoSport

A Rampa Porca de Murça foi palco da ronda inaugural do Campeonato de Portugal de Montanha 2023 e para a JC Group Racing Team foi um bom arranque de época, com um pódio à geral e uma vitória na categoria GT.

José Correia, que não tinha garantido a presença nesta prova, compareceu e mostrou um excelente andamento, apesar das limitações físicas. O piloto do NORMA FC20 M20FC foi submetido a uma cirurgia ao ombro há duas semanas, mas não quis faltar à primeira prova do ano. O segundo lugar foi fruto do talento e da determinação do piloto, visivelmente satisfeito no final da prova:“Para o meu estado físico foi um bom resultado. Fui operado há quinze dias e ainda estava limitado, por isso, o segundo lugar é um bom resultado. Não pensei que conseguisse ser tão competitivo logo nesta prova, mas com um pouco de sacrifício consegui este bom resultado. Durante as subidas foi mais penoso, mas o resultado compensou.”

O Norma foi enviado para França no inverno para a resolução dos problemas que afetaram o protótipo na época transata e as primeiras impressões foram boas:“O carro pareceu-me melhor, mas ainda não consegui tirar todas as ilações, dadas as minhas próprias dificuldades. Mas pareceu-me melhor e se com estas limitações consegui um segundo lugar, quando estiver totalmente recuperado, podemos apontar ainda mais alto” concluiu José Correia.

Para Gabriela Correia, o ano não podia ter começado melhor. Vitória na Categoria GT, ao volante do Mercedes-AMG GT4. Com uma primeira subida muito forte, as portas para o triunfo escancararam-se e a jovem piloto aproveitou, rubricando uma prestação sólida:“Correu tudo muito bem. Vinha com o objetivo de vencer e foquei-me nisso desde o início. A primeira subida foi reflexo disso, com o 2:13 que me permitiu conseguir uma boa diferença para o Vítor Pascoal. Isso permitiu-me encarar as subidas seguintes de forma mais descansada. O carro estava ótimo, não tivemos nenhum tipo de dificuldades.”

Gabriela Correia aposta forte nesta época. Com uma preparação mais cuidada no defeso, a piloto de Braga apresentou-se no topo da sua forma e não esconde o desejo de deixar de ser a Princesa da Montanha para ser a Rainha:

“Apostei numa preparação mais aprimorada para esta época e esta vitória já é fruto desse trabalho. Sinto-me muito mais preparada e o resultado está à vista. Espero continuar neste registo e manter-me nas primeiras posições até ao fim do ano.”