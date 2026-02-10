CPM: Festa da Montanha na 9ª Gala, em Boticas

A 9.ª Gala do Campeonato de Portugal de Montanha J.C. Group decorreu no Pavilhão Multiusos de Boticas e assinalou uma temporada de 2025 considerada histórica, marcada por forte crescimento mediático, aumento da participação em pista e reforço do reconhecimento institucional. O evento reuniu pilotos, equipas, clubes, famílias e comunicação social para celebrar não apenas títulos e vitórias, mas também os valores que sustentam a competição.

Para além da entrega de prémios desportivos, a cerimónia destacou o papel de dirigentes, voluntários, patrocinadores, autarquias e parceiros institucionais no desenvolvimento da modalidade. Os números da época confirmaram essa evolução: o campeonato atingiu um retorno mediático global superior a 11 milhões de euros, muito acima dos valores registados em 2023, com milhares de notícias publicadas, centenas de fontes envolvidas e mais de meio milhão de espetadores presenciais ao longo das provas.

A cobertura estendeu-se a múltiplos canais de televisão, rádios e plataformas digitais, reforçando a visibilidade nacional da competição. Em pista, o crescimento foi igualmente evidente, com uma média de 88 pilotos por prova, contrastando com os cerca de 49 registados em 2019, sinal de uma atratividade crescente.

No plano institucional, foram homenageadas diversas autarquias pelo apoio continuado ao campeonato, enquanto a organização distinguiu personalidades e parceiros através de prémios de mérito e prestígio. Entre os galardões atribuídos, destacou-se o Prémio Paulo Ramalho, entregue a Fernando Eirão Queiroga pelo contributo para a Rampa Internacional de Boticas, e o Galardão Prestígio concedido aos patrocinadores J.C. Group e Diatosta.

A gala encerrou com uma nota de otimismo para 2026, apontada como uma época que deverá consolidar ainda mais a Montanha como referência no desporto automóvel nacional.

Ni Amorim, presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, afirmou durante a cerimónia:

“O crescimento notável e sustentado deste campeonato é fruto do excelente trabalho do promotor, formado pela APPAM e pelos clubes organizadores, contando sempre com o imprescindível apoio das autarquias, parceiros indispensáveis para a Montanha em particular e para o desporto automóvel em geral.”

O dirigente acrescentou ainda que está confiante de que 2026 será “mais uma época de crescimento” para pilotos e equipas.