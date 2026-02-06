CPM: Clube Automóvel da Régua pretende manter a data da sua prova

O Clube Automóvel da Régua (CAR), organizador da Rampa de Santa Marta, reafirmou a intenção de realizar a prova na data prevista, após o anúncio da Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião, que decidiu cancelar todas as atividades desportivas e culturais de grande envergadura, incluindo a rampa local, pontuável para o Campeonato de Portugal de Montanha.

O mau tempo tem provocado estragos severos na região do Douro, o que obrigou o município de Santa Marta de Penaguião a cancelar muitos dos eventos planeados e a canalizar todas as verbas para a recuperação das áreas afetadas.

Em declarações ao AutoSport, o presidente do clube, Manuel António Sousa, garantiu que o CAR está a envidar todos os esforços para viabilizar a prova e pretende manter um diálogo aberto com o município de Santa Marta de Penaguião. Após uma reunião extraordinária realizada ontem, o clube decidiu avançar com a organização da rampa, respeitando o calendário inicialmente anunciado. A prova está agendada para os dias 27 e 28 de junho, datas que o clube pretende manter. A incerteza reside no local onde a prova será realizada, e o presidente do CAR não revelou se existem já alternativas ao traçado penaguiense.

O CAR entrou em contacto com a câmara municipal para solicitar uma reunião. No entanto, ciente e solidário com as dificuldades que a região enfrenta, o clube reconhece que, neste momento, a prova está longe de ser a prioridade do município.

A vontade do clube reguense em organizar a sua prova do calendário do CPM parece inabalável, independentemente do local. Essa é uma questão que dificilmente será resolvida enquanto a população local enfrentar as agruras de um inverno particularmente rigoroso.