CPM Clássicos,Rampa Serra da Estrela Covilhã: vitória de Flávio Sainhas | AutoSport

A jogar literalmente em casa, o piloto do Ford Escort MKI revelou uma solidez de andamento que, juntamente com a fiabilidade do seu carro, o fez suplantar a forte concorrência que transformou a prova dos Clássicos na Serra da Estrela num espetáculo entusiasmante.

O dia de sábado, jornada inaugural desta edição 2023 da Rampa Serra da Estrela Covilhã seria aziago para as ambições de dois dos cinco pilotos que, à partida desta 5ª prova da temporada do Campeonato de Portugal clássicos de Montanha JC Group, podiam entrar na discussão da vitória.

Ricardo Loureiro nem “aqueceu” e desistiu da prova logo após uma subida, com problemas mecânicos no seu Ford Escort MKII. Está a ser um ano negro para o piloto do Caramulo. Por seu lado, José Pedro Gomes, possivelmente o grande candidato ao triunfo, viu-se impedido de fazer a subida de prova, com um problema na transmissão do seu imponente Ford Escort RS 1800. O facto condicionava-o muito para a jornada de domingo.

A jogar em casa, o clã Sainhas brilhou ao colocar o Ford Escort MKI de Flávio na liderança após a Subida de Prova 1, enquanto o pai Armando, tripulando outro Escort MKI, terminava o dia no 3º lugar, com Fernando Salgueiro a levar o Ford Escort MKII do Caramulo Racing no meio, realizando a 2ª melhor marca, a 2 segundos do líder.

No domingo, a atribulada Subida de Prova 2, palco de aguaceiros que caíram, a espaços, em alguns pontos da parte final da pista, seria decisiva para o desenrolar dos acontecimentos.

Flávio Sainhas completa a subida com um excelente tempo e, pouco depois, José pedro Gomes termina, enfrentando já algumas zonas húmidas, fazendo uma marca 4,5 segundos mais lenta do que a do seu adversário.

Na derradeira subida, José Pedro Gomes voou montanha acima e cravou no cronómetro o melhor tempo do fim-de-semana de todos os Clássicos , com a marca de 3:23.873, superiorizando-se ao futuro vencedor por segundo e meio, o que foi insuficiente para o destronar do lugar mais alto do pódio. No agregado das duas melhores subidas, Flávio Sainhas ficou com uma vantagem de 3,9 segundos.

Atrás dos dois primeiros, Fernando Salgueiro conseguiu suplantar Armando Sainhas, na luta pelo 3º lugar, com o bicampeão nacional a continuar na senda das idas ao pódio, desiderato que alcançou pela terceira vez consecutiva.