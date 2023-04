CPM Clássicos, Rampa da Penha: José Pedro Gomes levou a melhor | AutoSport

José Pedro Gomes impôs a sua lei na 44ª Rampa da Penha Paisagem Protegida reservada ao Campeonato de Portugal Clássicos de Montanha JC Group. Se na tirada inaugural de sábado, Flávio Sainhas ostentou a sua superioridade, tendo a sua tarefa facilitada pelos problemas de direção que afetaram o Ford Escort RS 1800 de José Pedro Gomes, fazendo optar por nem participar na única subida de prova saturnina, no ambiente solheiro de domingo, o enredo ‘virou o bico ao prego’ e o filme sofreu uma transformação completa.

Nada condicionado pela lógica pressão de ser forçado a registar dois tempos, nas duas subidas de prova do derradeiro dia de competição, para poder ser estar na classificação final, o consagrado causídico montalegrense foi capaz de elevar o nível competitivo a tal ponto que, sobretudo na 2ª Subida de Prova, o fez rodar muito rápido e ser capaz de mudar o jogo a seu favor, terminando o dia com uma saborosa vitória, a primeira do ano.

E Saínhas não esteve longe, terminando a escassos 835 milésimas de Pedro Gomes, mantendo o comando do campeonato, após duas provas. A ‘batalha” está ao rubro!

A dar sinais de que se vai juntar ao duo em destaque nesta fase inicial da época, está Fernando Salgueiro. O bicampeão nacional realizou uma exibição muito sólida, melhorando paulatinamente os seus tempos, garantindo o 3º lugar e terminando o fim-de-semana a rodar ao mesmo nível dos dois primeiros. Parecem resolvidos pela MNE Sport os problemas no Ford Escort MKII do piloto do Caramulo Racing Team, que continua a ter todas as possibilidades de lutar pela renovação do cetro nacional de Clássicos.

TEMPOS COMPLETOS, AQUI.