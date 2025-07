CPM Clássicos: Flávio Sainhas venceu no Caramulo e reforçou liderança

O 2º lugar de Pedro Silva representou o regresso do piloto da Sanguinho aos bons resultados, depois dos problemas que teve no VW Golf em Santa Marta, na rampa anterior. A sua rapidez permite-lhe almejar vir a discutir as vitórias nas duas rampas que faltam para o fim da temporada.

A vitória no Caramulo reforçou a sua liderança e colocou-o mais perto da renovação do título nacional, algo que, na primeira parte da época, chegou a parecer algo difícil de acontecer.

O piloto terminou a prova com 3,5 segundos de avanço sobre Pedro Silva (VW Golf S16) e, depois de um arranque de temporada algo atribulado, mercê de muitos problemas com a eficácia dos pneus, Flávio Sainhas tem conseguido apresentar-se muito competitivo, voltando a colocar em pista todo o seu talento.

Foi tranquila a vitória de Flávio Sainhas nas lides do Campeonato de Portugal Clássicos de Montanha JC Group. Com este triunfo, o campeão em título alargou a sua vantagem na liderança da tabela pontual.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros