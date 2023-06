CPM, Clássicos: Flávio Sainhas vence em Santa Marta e isola-se no campeonato | AutoSport

A 8ª Rampa de Santa Marta transformou-se numa operação perfeita para o líder do Campeonato de Portugal Clássicos de Montanha. Dominou, venceu e ficou ainda mais longe da concorrência no ataque ao título de nacional

Curiosamente, o “Diabo da Covilhã” optou na prova organizada pelo Clube Automóvel da Régua por uma tática algo diferente da que habitualmente o faz andar sempre a fundo. Nas sessões de treinos, assistimos a um Sainhas comedido no ritmo que impôs ao Ford Escort MKI, aproveitando esses momentos para testar soluções no carro americano.

Mas, quando o pelotão dos Clássicos chegava às subidas a contar, o panorama mudava de figura e Flávio Sainhas cedo deu a perceber que não teria rivais no ataque à sua quarta vitória da temporada. O triunfo isolou-o ainda mais na liderança pontual, beneficiando aqui da ausência de José Pedro Gomes.

Em Santa Marta, tivemos de regresso Paulo Teixeira. A sua exibição com o seu bem preparado Ford Escort MKI levou-o a um excelente e justo 2º lugar final, sendo pena que o rápido piloto não faça todo o campeonato. Esta foi a sua segunda presença, depois de ter estado em Murça e já leva dois pódios alcançados.

Fernando Salgueiro (MKII) viveu um fim-de-semana tranquilo, com um andamento que lhe permitiu voltar a subir ao pódio, terminando no 3º lugar. Com os pontos alcançados, o piloto do caramulo Racing Team subiu à segunda posição do campeonato, mas, as suas hipóteses de renovar o título alcançado em 2022 e 2021 são agora muito ténues.