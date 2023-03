CPM Clássicos: Flávio Saínhas bateu concorrência em Murça | AutoSport

Flávio Saínhas levou de vencida a luta que travou na Rampa Porca de Murça entre os Clássicos, sobretudo com José pedro Gomes. Saínhas assume-se como candidato a um título que, pela amostra de Murça, terá vários candidatos.

Logo na jornada inaugural de sábado, se percebeu que a discussão nos Clássicos nesta Rampa Porca de Murça seria intensa. O primeiro dia revelou um alternância na liderança dos tempos entre José Pedro Gomes (Ford Escort RS 1800) e Flávio Saínhas (Ford Escort MKI), com o primeiro a superiorizar-se na subida inaugural de treinos e Saínhas a retribuir na segunda. Depois, na subida de prova saturnina, José Pedro Gomes imprimiu um rito avassalador que o fez guindar-se à melhor marca, concluindo a subida com 1,3 segundos de vantagem sobre o covilhanense.

No domingo, deu-se a reviravolta e de uma forma contundente.

Flávio Saínhas “abriu o livro” e, na segunda subida, retirou 3,2 segundos ao seu tempo, apesar de ter visto a caixa do seu Ford ceder na parte final da rampa, num momento que poderia ter deitado tudo a perder para as suas pretensões. Mas o “crono” que registou colocou-o na liderança e com um avanço de 1,5 segundos sobre Pedro Gomes.

O problema da caixa foi solucionado, mas sem dar tempo a Sainhas de participar na última subida, ficando a ver o que José Pedro Gomes conseguiria fazer. Este andou bem, a exemplo do que fez ao longo de toda a prova, mas sem conseguir fechar a desvantagem, garantindo, mesmo assim, um bom 2º posto final, ficando ainda provado que o conhecido advogado natural de Montalegre irá estar entre os contendores pelo cetro de 2023.

Outro piloto em evidência neste arranque da temporada foi Paulo Teixeira. Detentor de um Ford Escort MKI bem preparado, o piloto assumiu o 3º lugar logo no sábado e, nem um arreliador problema mecânico que o impediu de concluir a segunda subida de prova, já no domingo, viria a prejudicar a sua candidatura ao pódio, pois, na terceira e última vez que subiu os 4200 metros do traçado a contar para a classificação, repôs a sua posição e garantiu o merecido pódio final.

Foto: Zoom Motorsport