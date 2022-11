CPM, Clássicos, entrevista a Fernando Salgueiro: “foi mais fácil ser campeão este ano do que em 2021!” | AutoSport

Três vitórias e uma regularidade pontual impressionante tornaram claro que seria seguro o caminho para novo título nacional de Fernando Salgueiro. O piloto do Ford Escort MKII do Caramulo Racing Team concluiu a proeza em apenas seis provas, sendo totalmente justo o seu novo cetro conquistado.

Este novo título consecutivo é a lógica consequência de ter sido Fernando Salgueiro quem, desde o arranque da época, mais motivação ostentou ao longo de toda esta intensa primeira fase da temporada, sendo o único piloto entre os inscritos no CPCM JC Group a recolher pontos nas seis provas disputadas desde o final de março, sendo ainda de destacar o excelente nível de performance e fiabilidade demonstrado pelo Ford Escort MKII do Caramulo Racing Team.