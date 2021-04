O arranque do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group irá ser em grande. Depois da Rampa Porca de Murça não ter visto luz verde por parte das autoridades de saúde, a Rampa da Arrábida será a primeira prova de montanha do ano, com um cartaz de luxo, com 46 inscritos para a prova.

Confira a lista de inscritos: