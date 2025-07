CPM, Caramulo: José Rodrigues quer vingar azar do ano passado

Com 26 pontos de vantagem na Categoria GT, José Rodrigues parte para a Rampa do Caramulo 2025 com o objetivo de dar mais um passo rumo ao título nacional. O piloto de Braga tem dominado a temporada, com quatro vitórias máximas até ao momento, e quer vingar o azar de 2024 nesta rampa curta e rápida, que não favorece o seu Porsche 997.2 GT3 Cup.

Apesar da forte concorrência, Rodrigues mantém-se confiante no trabalho da sua equipa, a Monteiros Competição, e quer reforçar a liderança antes da pausa de verão.

“Seguimos para o Caramulo na liderança do campeonato e motivados, com um objetivo bem claro: sermos campeões. Esta é uma rampa que, pelas suas características — muito curta e rápida — não nos favorece particularmente. No ano passado, tivemos um grande azar e não conseguimos vencer. Este ano queremos acertar as contas e deixar o Caramulo com mais felicidade. Espero ter uma prova sem percalços, para conseguir uma evolução natural ao longo de todas as subidas.”

“O objetivo passa por continuar a somar pontos e, se possível, aumentar a liderança do campeonato. Sabemos bem que os adversários não baixaram os braços, têm máquinas mais recentes, mas nós temos o que importa: uma equipa fantástica, a Monteiros Competição, e o nosso Porsche 997.2 GT3 Cup”, concluiu o rápido piloto bracarense.

A prova decorre no sábado (14h) com treinos e uma subida de prova, e no domingo com quatro subidas a partir das 10h.