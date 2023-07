CPM, Caramulo: José Correia regressou aos triunfos | AutoSport

A luta pelo triunfo absoluto na 32ª Rampa do Caramulo assumiu a pele de um duelo intenso a dois entre José Correia e António Rodrigues. Rodrigues foi melhor no sábado, mas o patrão e piloto do JC Group Racing Team foi mais forte na batalha decisiva de domingo.

O ritmo ostentado por ambos foi similar ao longo de toda a prova, valendo o “forcing” de José Correia no domingo, onde foi capaz de colocar a sua “barchetta” Norma FC20 no lugar mais alto da tabela de tempos das quatro subidas realizadas, com destaque, obviamente, para as duas de prova, o que lhe daria a vitória face a António Rodrigues. Mas Rodrigues tem tudo para ter sair satisfeito do Caramulo, pois, não só alcançou mais um pódio, como viu o novo motor do Silver Car EF10 da NJ Racing/Lusimed funcionar com eficácia.

Além do triunfo, seu primeiro da época, José Correia registou também o melhor tempo de toda a prova, ao rodar em 1:17,277 na 2ª Subida de Prova.

Logo atrás do duo da frente, Nuno Guimarães não teve qualquer dificuldade em se impor na Divisão Protótipos B, aqui na frente de Victor Bessa (PRM RC), com o “Capitão da Montanha” a almejar levar o Silver Car S2 ao 3º lugar absoluto, juntando-se ao seu colega de equipa António Rodrigues, em mais um excelente resultado de conjunto da estrutura duriense.

Nos GT, Gabriela Correia venceu e Vítor Pascoal renovou o título

A melhor forma de descrever o que tem acontecido em 2023 na Categoria GT é que a expectativa de que os principais protagonistas darão um espetáculo emocionante nunca é contrariada. Só que, no Caramulo, Gabriela Correia, Bernardo Garcia de Castro e Vítor Pascoal decidiram elevar a fasquia e proporcionar aos aficionados um duelo a três, impróprio para cardíacos, fazendo com que a segunda vitória da temporada da “Princesa da Montanha” fosse arrancada a ferros.

Atente-se nos números: no agregado das duas melhores subidas, os três pilotos ficaram dentro de um diferencial de apenas 578 milésimos de segundo, o que valoriza ainda mais o triunfo da jovem piloto do Mercedes AMG GT4 do JC Group Racing Team.

Bernardo Garcia de Castro tudo tentou para desalojar Gabriela Correia do pedestal, mas o galego do Porsche 997 GT3 Cup ficou a 312 milésimas do objetivo, assegurando, mesmo assim, um excelente 2º lugar.

O 3º posto final de Vítor Pascoal poderá parecer uma recompensa míngua, mas para o baionense do Porsche 991 GT3 Cup, o resultado teve sabor a título, sendo suficiente para que Pascoal assegurasse o terceiro cetro nacional de Montanha nesta categoria.

Paulo Silva vence pela primeira vez entre os Turismos

A Categoria Turismos transformou-se no Caramulo numa jornada histórica para a carreira desportiva de Paulo Silva. O piloto bracarense da PDAuto alcançou a sua primeira vitória, impondo o seu Audi RS3 LMS de forma convicta na categoria e na Divisão 2. O feito, integralmente merecido na pista, é ainda um prémio para toda a dedicação à modalidade que Paulo Silva e a sua equipa têm ostentado.

Logo atrás de si, o 2º posto foi reclamado por Parcídio Summavielle. (Renault Clio RS R3) O “Bisturi de Fafe” chegou ao Caramulo já com a questão da vitória final na Divisão Turismos 3 resolvida e focado em garantir o 2º posto final na categoria. Sempre muito rápido, o piloto da MNE Sport alcançou tudo o que queria, numa prova em que também voltou a dominar a sua divisão, aqui na frente de José Borges (Citroën C2 R2) e Celso Fonseca (Citroën Saxo).

A MNE Sport veria ainda o seu “team manager” juntar-se a Summavielle no pódio final da categoria. Mesmo com problemas no seu Mitsubishi Lancer EVO X, José Carlos Magalhães rodou rápido, foi terceiro na categoria e venceu com autoridade a Divisão 1, suplantando a oposição de Carlos Gonçalves (Mitsubishi Lancer EVO X).

Luís Nunes soma e segue nos Super Challenge

Nos Super Challenge, Luís Nunes força quem escreve para contar os acontecimentos a enfrentar o receio de ser repetitivo.

Nunes não dá veleidades à concorrência e voltou a rodar com o seu Skoda Fabia R5 noutra galáxia, terminado com uma vantagem de 10 segundos sobre o mais direto adversário na categoria, ousando ainda ser 4º da geral e vencendo, como é óbvio no Grupo SC-A.

Logo atrás, destaque para José Lameiro. O aveirense começa a mostrar-se muito mais adaptado às particularidades da Montanha e o seu Skoda Fabia Super Car mais perto do que a DM Motorsport quer para este “monstro” saído do Ralicross.

No Caramulo, o piloto da Diatosta foi 2º da categoria e do grupo SC-A, alcançando o seu melhor resultado da época até ao momento, ficando a sensação de que poderá fazer ainda melhor, o mesmo se aplicando a José Carlos Pouca Sorte, terceiro no grupo e que começa a domar os problemas que tem sentido no Mitsubishi Lancer EVO VI da Megamotors.

Luís Silva soma e segue a encantar o muito público amante da Montanha com o seu imponente BMW M3 da Famaconcret. O “Canhão de Famalicão” voltou a ser letal na abordagem ao Caramulo, garantindo o 3º lugar da geral dos Super Challenge, deixando longe toda a concorrência no Grupo SC-D. Aqui, Rui Pinheiro (BMW M3) voltou a conquistar o 2º lugar, enquanto Bruno Gonçalves (VW Golf R35) premiava a sua boa exibição com o 3º posto do grupo.

Gonçalo Janeira (Citroen AX GTi) voltou a vencer no Grupo SC-B e Bruno Carvalho (Citroen Saxo) não teve qualquer dificuldade em fazer o mesmo no Grupo SC-C, secundado aqui por Pedro Cardoso (VW Golf) e Abílio Aparício (Peugeot 205).

Uma referência para a presença de João Saraiva na Taça de Portugal de Monolugares de Montanha. Único inscrito nessas lides, o jovem da Covilhã rubricou bons tempos aos comandos do seu Funspeed FS-2019, com o monolugar “Made in Portugal” a revelar muita eficácia e fiabilidade.