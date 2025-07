CPM Caramulo: Hélder Silva lidera no final do primeiro dia

Nos 1300, Aníbal Rolo (Datsun 1200) ficou na frente de José Salgado, que teve uma performance abaixo do esperado na subida de prova. O evento continua neste domingo com quatro subidas, incluindo treinos e duas mangas de prova.

Nos Turismo, Pedro Alves (Cupra TCR) superou Gonçalo Inácio (KIA CEED TCR) por 2,8 segundos, com Beatriz Correia em terceiro. Tiago Patrício Gouveia lidera entre os Turismo 3. Nos Clássicos, Flávio Sainhas (Ford Escort MKI) dominou, à frente de Pedro Silva e Ricardo Loureiro. Entre os Legends, António Barros (BMW M3) liderou com margem sobre Filipe Macedo e António Silva.

Nos Protótipos B, Afonso Santos (BRC B49) liderou com apenas dois décimos de vantagem sobre Tomás Pinto (BRC CM 05 Evo), ambos fechando o Top 5 da geral. Luís Nunes (Skoda Fabia R5) foi o sexto mais rápido e dominou a Categoria Super Challenge, com José Lameiro e Pedro Marques logo atrás. Vítor Pascoal (Porsche 991.2 GT3 Cup) liderou nos GT, seguido de muito perto por José Rodrigues e Bernardo Garcia de Castro.

Hélder Silva foi o mais rápido no dia inaugural da 34ª Rampa do Caramulo, impondo a sua Norma FC20 com autoridade, à frente de José Correia (Osella PA.30) e Nuno Caetano (Osella PA21S Evo), numa jornada marcada pelo domínio absoluto dos protótipos. Silva rodou em 1:15.960, mantendo o seu domínio na temporada e apontando à quebra do recorde da pista que já lhe pertence.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros