CPM, Caramulo: Hélder Silva com o título na mira no Caramulo

A Power House alinhará na Rampa do Caramulo com os habituais três pilotos: Hélder Silva, Nuno Caetano e Afonso Santos, todos com objetivos bem definidos nesta sexta prova do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group.

Hélder Silva chega como grande favorito e pode praticamente garantir o título absoluto, graças a uma vantagem de 50 pontos e a um desempenho dominante com a Norma FC20.

Nuno Caetano, em 5.º no campeonato e 3.º entre os Protótipos, quer lutar pelo pódio absoluto e subir na classificação com a sua competitiva Osella PA21 S Evo.

Afonso Santos procura voltar às vitórias na Divisão Protótipos B, após duas provas sem triunfar, com o objetivo de se aproximar da liderança do campeonato.

A competição arranca no sábado às 14h com treinos e uma subida de prova, continuando no domingo com quatro subidas a partir das 10h.