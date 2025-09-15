CPM, Boticas: Rui Costa (Clássicos), Filipe Macedo (Legends) e Tiago Santos (1300) triunfaram

Rui Costa era favorito e foi um vencedor natural na rampa de Boticas. Filipe Macedo e TiagoSantos conquistaram em Boticas a primeira vitória da época. Mesmo sem vencer, Flávio Sainhas, nos Clássicos, e António Barros, entre os Legends, renovaram os seus títulos nacionais.

Não houve qualquer oposição de monta no caminho de Rui Costa (Ford Escort RS1600) para mais uma vitória na época no Campeonato de Portugal Clássicos de Montanha JC Group. O piloto de Barcelos não está a fazer o campeonato, não tirando pontos aos demais. Como tal, Flávio Sainhas (Ford Escort Mk1), 2º classificado, recolheu os pontos suficientes para se sagrar tricampeão nacional. Referência para as desistências de Pedro Silva (VW Golf S16) e de José Pedro Gomes (Ford Escort RS 1800).

No Campeonato de Portugal Legends de Montanha JC Group caiu a invencibilidade de António Barros. Mas, foi uma derrota com sabor doce, pois o 2º lugar foi suficiente para Barros selar as contas do segundo título de campeão consecutivo.

Brilhou Filipe Macedo (Citroen Saxo) desde a primeira hora. O piloto revelou um andamento muito forte e, nem um problema técnico que o impediu de concluir a primeira Subida de Prova, seria obstáculo no caminho para a sua primeira vitória, façanha que mereceu por inteiro. Protagonizando uma das suas melhores exibições da temporada, Telmo Costa (Citroen Saxo) foi um justo terceiro classificado.

Já no Campeonato de Portugal de Montanha 1300 JC Group sabia-se à partida que a discussão da vitória seria muito aberta, dada a ausência do já campeão nacional José Salgado.

Tiago Santos (Citroën AX Sport) conquistou a vitória. O jovem murcense não tem competido com regularidade, mas continua a demonstrar ser rápido e eficaz, tendo no seu carro um grande aliado.

Aplauso forte para a façanha de Aníbal Rolo. O consagrado e veterano piloto continua – aos 75 anos de idade – a revelar uma competitividade excecional . Esteve sempre na luta e levou o seu Datsun 1200 a um brilhante 2º lugar, tendo ainda triunfado com larga margem entre os Clássicos 1300. Hugo Magalhães (Suzuki Swift GTi) completou o pódio, ao terminar no terceiro posto.