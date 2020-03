CPM arranca em Murça: O que dizem alguns protagonistas

O Campeonato de Portugal de Montanha JC Group 2020 está aí. No próximo fim-de-semana, as famosas curvas da Porca de Murça vão ter honras de abertura da nova época de competição. Será pela batuta do Clube Aventura do Minho e por terras transmontanas que começa um campeonato com muitas novidades, começando por esta prova.

JC Group Racing Team aposta na continuidade para o Campeonato de Portugal de Montanha

A equipa JC Group Racing Team vai continuar a sua aposta no Campeonato de Portugal de Montanha. Na Rampa Porca de Murça a equipa conta com José Correia em Osella PS2000 Evo2 e Gabriela Correia em Seat León Mk3.

José Correia tem objetivos bem definidos para 2020. O piloto pretende continuar a lutar pelas vitórias, depois da estreia em 2019 ao volante deste protótipo.

“O ano de 2019 foi uma grande aprendizagem para mim, pois nunca tinha pilotado um protótipo como este. Sinto que evoluímos bastante e no final do ano já estávamos a lutar pelas vitórias, por isso o objetivo para 2020 é continuar essa progressão. Sabemos que a concorrência se apetrechou bem, mas vamos para Murça para tentar começar o ano com um bom resultado.”

Já Gabriela Correia também quer continuar a evoluir com o carro e continuar a lutar pelas vitórias na classe Turismo 3.

“A decisão de continuar com o SEAT é a mais acertada nesta fase da minha carreira, por isso espero extrair todo o potencial do carro em cada rampa e lutar pelas vitórias nos Turismos 3. Agora já conheço todas as provas, tenho outra experiência e sinto-me muito motivada para a nova época.”.

Novo ano, nova “arma”: Joaquim Teixeira vai estrear em Murça um Cupra TCR.

Joaquim Teixeira, que comemora 25 anos de carreira, vai estrear um Cupra TCR no Campeonato de Portugal de Montanha, na divisão Turismos 4. O piloto pretende não só lutar pela vitória na sua classe como também pelos pódios na categoria Turismos.

“Vai ser uma época intensa e que espero que se revele merecedora desta minha efeméride, que tanto me orgulha. Vou lutar para vencer entre os Turismos 4 e, mais uma vez, para me manter no pódio absoluto de Turismos. Sei que não será fácil, mas, como nunca desisto, não será agora, ao fim de 25 anos, que o irei fazer”.

“Acabei por vender o Seat Leon Eurocup e, após ter ponderado bastante, optei por adquirir um Cupra TCR. Julgo que vou conseguir melhorar os tempos nas rampas e, mesmo sabendo que continuarei limitado face a viaturas com tração integral e muitos mais cavalos, podem contar comigo para a luta na geral de Turismos!.”

Vítor Pascoal abre época da Montanha com estreia na Rampa Porca de Murça

O bicampeão nacional de Ralis GT vai levar o seu Porsche 991 GT3 Cup até à primeira prova do Campeonato de Portugal de Ralis, na Rampa Porca de Murça.

Depois da sua estreia absoluta em rampas em 2019, na Rampa do Caramulo, Vítor Pascoal vai em 2020 disputar algumas provas no Campeonato de Portugal de Montanha. O piloto do Baião Rally Team pretende lutar pela vitória na categoria GT.

“Decidimos fazer algumas provas de Montanha este ano para dar o maior retorno possível aos nossos patrocinadores e também pelo novo desafio de lutar pelas vitórias entre os GT, num campeonato bastante diferente daquilo a que estamos habituados.”

“A experiência pontual no Caramulo em 2019 permitiu-nos perceber o que são as provas de Montanha, que normalmente atraem muito público e têm uma boa exposição mediática. Em Murça, vamos lutar pela vitória nos GT com outros Porsche, num traçado que, aparentemente, parece ser bastante técnico e sinuoso, quase como um troço de ralis. Vai ser uma experiência nova e desafiante.”