CPM: ‘Arrábida Revival Tour’ vai levar à Serra nomes importantes dos 40 anos da prova | AutoSport

A Arrábida Revival Tour é a surpresa da organização da Rampa Pêquêpê Arrábida para celebrar os 40 anos da competição. Os pilotos inscritos na “Rampa Pêquêpê Arrábida Poweredby Nissan” no Campeonato de Portugal de Montanha vão ser os únicos a desafiar o cronómetro nas encostas da Arrábida.

A Rampa Pêquêpê Arrábida cumpre este ano a bonita idade de 40 anos, contados desde que foi organizada pelo Vitória Futebol Clube, e o Clube de Motorismo de Setúbal (CMS) entendeu que a edição da prova a contar para o Campeonato de Portugal de Montanha teria de ser especial.

Nesse sentido, o CMS quer levar pompa e circunstância para a competição, e para isso desenhou um programa de festas diferente, que segundo dizem “será de arromba!” A prova será radicalmente diferente do habitual.

Para além dos concorrentes da Rampa Pêquêpê Arrábida poweredby Nissan realiza-se também a Arrábida Revival Tour, uma iniciativa que vai promover o regresso de vários pilotos à Arrábida, convidados expressamente pela organização da prova, pilotos esses que guiarão automóveis que deixaram a sua marca na “Rampa da Arrábida” ao longo de 40 anos.

O Arrábida Revival Tour estará em destaque na emissão online contínua que o CMS vai promover durante o fim de semana de 23 e 24 de abril, num total de 10 horas de transmissão a partir de sete câmaras instaladas ao longo do percurso.

Segundo Fernando Matias (presidente do CMS): “confesso que é com algum alívio que podemos levantar parte do véu sobre aquilo que vai ser a edição da “Rampa Pêquêpê Arrábida powered by Nissan” que celebra os 40 anos da prova! Julgo que o ‘Arrábida Revival Tour’ será um marco na história da prova e a presença de pilotos e carros que deixaram marca na Arrábida e no desporto automóvel português. Lamentamos que o ‘Arrábida Revival Tour’ não possa estar aberto a inscrições e tenha de ser feito por convite expresso da organização. Mas não tínhamos tempo útil disponível para responder a tantas solicitações.”