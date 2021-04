CPM, António Rodrigues: “Fizemos o que era possível”

António Rodrigues saiu da Rampa da Arrábida com um pódio à geral e uma vitória nos Protótipos B, o que deixou o piloto satisfeito.

Olhando para a valia das máquinas que ficaram à sua frente o piloto afirmou que fez o que era possível fazer, saindo portanto com o sentimento de dever cumprido. No rescaldo, o piloto da NJ Racing apoiado pela Lusimed considerou ter alcançado “um excelente resultado. Com o carro que temos não há hipótese de lutarmos com os dois protótipos da Divisão A e fizemos o que era possível”.

Quanto ao resumo do fim-de-semana, António Rodrigues salientou que “comecei bem. Depois, senti alguma dificuldade na adaptação às novas patilhas no volante para as trocas de caixa de velocidades. O sistema não estava a funcionar bem e apanhei dois sustos. Nas subidas oficiais de prova, decidi recorrer à alavanca tradicional, usando de quando em vez as patilhas e acabamos por ultrapassar o problema. Fiz muito bons tempos e consegui este 3º lugar absoluto e a vitória na minha Divisão”, resultado que o piloto de Santa Marta de Penaguião considera “muito positivo e dentro das expectativas, colocando-nos em boa posição para discutirmos os títulos. Estou na luta e ganhei ainda mais alento para dar o máximo já na próxima corrida!”.