CPM: A dificuldade da busca pelo limite | AutoSport

Pedro Alves foi uma das “aquisições” para o plantel da Montanha em 2023. O piloto vila-realense chegou ao Campeonato de Portugal Legends de Montanha JC Group, levando o seu bem preparado Citroen Saxo VTS a sete triunfos nas sete provas. Pelo meio, ainda teve tempo de ir dominar e vencer o C1 Eurocup, conquistando aqui duas vitórias em três corridas.

Pedro Alves, que já tinha mostrado a sua qualidade, enfrentou os desafios da montanha e acabou por fazer o que habitualmente faz… conquistar títulos:

“Esperava uma temporada diferente do habitual. O ano começou com a vontade de fazer uma experiência numa prova de Montanha e terminou com o campeonato a ser disputado na íntegra!… Esperava divertir-me com os amigos que já conhecia na Montanha e conhecer pessoas novas e, de repente, dei por mim a discutir o título!”

A montanha é um mundo completamente diferente, mais old school, em que a busca pelos limites se paga muito mais cara. Mas Pedro Alves reconheceu que gostou desse desafio:

“Adaptar-me às Rampas. Gosto de conduzir no limite e na Montanha não é fácil de descobrir onde está a linha que separa o limite do desastre!”.

Além das rampas, o piloto de Vila Real correu nos C1 Eurocup e venceu as 24h de Portimão, encerrando o ano 2023 da melhor forma. Já nas rampas, a prova de Santa Marta, mais perto de casa, foi a que mais o marcou:

“O melhor momento foi, sem dúvida, vencer as 24h de Portimão do C1 Eurocup. Foi indescritível. Na Montanha, o melhor momento foi a Rampa de Santa Marta, não só pela vertente desportiva, mas principalmente pela envolvência. Foi fantástico ter juntado os meus melhores amigos, seus familiares, meus familiares, gente que tanto estimo, numa Rampa que tem o dom do saber receber.

Acima de tudo, fiquei extremamente satisfeito com os tempos que consegui obter no pequeno Saxo quando olhava para a tabela dos tempos globais. Senti que em quase todas as Rampas, todas desconhecidas para mim, extraí 90% do potencial do carro. O título é uma recompensa do bom trabalho efetuado ao longo da época. Juntar ao título de Campeão Nacional Legends na Montanha o título de Vencedor do Troféu C1 Eurocup na Velocidade foi a cereja no topo do bolo. Um ano memorável”.

Para 2024, a montanha deverá ser o alvo principal de Pedro Alves:

Ainda é muito incerto. Se por um lado será difícil, por motivos profissionais, fazer a época inteira, por outro a vontade de competir está sempre presente. Vamos encarar esta época prova a prova, mas certamente que envolverá a Montanha, vertente que tanto gostei de praticar em 2023.