CPM: 74 inscritos para Boticas | AutoSport

A Rampa de Boticas, prova organizada pelo Demoporto, em parceria com o Município de Boticas, tem sido, nos últimos anos, o palco do fecho de época do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. A edição deste ano, que se cumpre já no próximo fim-de-semana, está já bafejada por um recorde de inscritos.

O belo e icónico traçado internacional que parte de Boticas e arriba ao Miradouro de Seirrãos recebe assim a oitava prova da temporada. Serão 5,11 Km, com uma inclinação média de 9,2% e um desnível acumulado de 727 metros.

A jornada inaugural de sábado arranca às 13:30 e incluirá duas subidas oficiais de treino e a primeira Subida de Prova. No domingo, o ‘warm up’ matinal começará às dez da manhã, seguido de mais uma sessão de treinos oficiais. Ao início da tarde, arrancará a habitual dupla dose de subidas de prova, normalmente decisivas para o escalonamento classificativo. Logo após o términus da parte competitiva, é expectável que junto à zona de arranque, seja organizada a tradicional festa popular de encerramento da época, momento vivido de forma intensa pela Família da Montanha.

Os 74 inscritos aliam à quantidade, qualidade no plantel distribuído pelos diferentes campeonatos em liça. Está tudo reunido para ser uma festa de arromba!

Temos “casa cheia” nos Protótipos, com 9 potenciais participantes o que faz prometer muita luta pelo triunfo à geral.

Em seis provas conquistou 6 triunfos e, como tal, o já tricampeão nacional Hélder Silva (Osella PA2000 EVO2-PA.20) está na linha da frente do favoritismo. Para o contrariar, lá estarão, como sempre, José Correia (Norma FC20 M20FC) e António Rodrigues (Silver Car EF10), com este a ter pela frente um interessante duelo pelo 3º lugar absoluto final no campeonato com o seu colega de equipa Nuno Guimarães (Silver Car S2). Nuno Caetano (Osella PA21 S EVO) tem evoluído de forma substancial e quererá se imiscuir nos lugares de honra da prova.

Quanto ao duelo NJ Racing, teremos António Rodrigues vs Nuno Guimarães com este, entretanto a ser favorito quanto à manutenção da invencibilidade nos Protótipos B, luta onde enfrenta a oposição de quatro pilotos, incluindo Nuno Pinto (ADR Sport II), Victor Bessa (PRM RC) e os BRC 05 EVO do espanhol Martin Bangueses e do “Raçudo de Braga” Sérgio Nogueira, de volta aos protótipos.

A Categoria GT conta com o quarteto habitual liderado pelo já bicampeão nacional Vítor Pascoal. O baionense e o seu Porsche 991 GT3 CUP medirão forças com Gabriela Correia (Mercedes AMG GT4), Bernardo Garcia de Castro (Porsche 997), claros adversários diretos na luta pela vitória e ainda Daniel Vilaça, aos comandos do Nissan Nismo 370Z, único GTC da categoria.

Passando aos Turismos, entramos no reino de Luís Delgado (Cupra Competicion TCR). Já com o título nacional no seu bornal, o flaviense da Nunes Sport é favorito na categoria e na Divisão 2. Aqui, destaque para a presença de Pedro Alves. O já campeão nacional entre os Legends de Montanha vem a Boticas com o seu KIA CEED e medirá forças na luta pelos lugares do pódio com Paulo Silva (Audi RS3 LMS), sendo de realçar a presença da jovem Beatriz Correia, no Cupra TCR da JC Group Racing Team, bem como de Miguel Gonçalves (FIAT Punto R3D).

Nos Turismos 1, teremos a habitual luta entre Carlos Gonçalves e José Carlos Magalhães, ambos tripulando Mitsubishi Lancer EVO X.

Quanto os Turismos 3, é caso para dizer que com o ‘patrão’ fora, a loja pode ser tomada de assalto. Parcídio Summavielle tem já resolvida a questão do triunfo final na divisão, tendo também já garantido o 2º lugar na categoria. Summavielle estará em Boticas, mas a competir nos Clássicos e aos comandos do seu belo Datsun 240Z. Como tal, é o regressado Gonçalo Inácio que se apresenta como favorito. Novamente tripulando o Peugeot 208 VTI R2 com que venceu na Arrábida, Inácio terá a forte oposição de Raul Delgado (Honda Civic Type R) e de José Borges (Citroen C2), Celso Fonseca (Citroen Saxo), Eva Laranjeira (KIA Picanto), Rute Brás (Peugeot 206 RC) e Paulo Cardoso (Renault Clio RS).

A categoria Super Challenge apresenta, como habitualmente, a mais extensa lista de contendores: 22. À cabeça, o já campeão nacional e invicto Luís Nunes (Skoda Fabia R5) que não deverá ter muitas dificuldades em selar o oitavo triunfo da época, seja na categoria, seja no Grupo SC A, reservado aos ‘monstros’ de quatro rodas motrizes e que está recheado de grandes ‘armas’ em Boticas. Destaque para a estreia do Ford Focus Super Car de José Silvino Pires, naquele que é o terceiro Super Car a vir para o plantel da Montanha, juntando-se ao Skoda Fabia MKII de José Lameiro e ao Ford Focus de Manuel Rocha e Sousa. José Carlos Pouca Sorte (Mitsubishi Lancer EVO VI) e Daniela Marques e Pedro Marques, ambos com Subaru Impresa WRX, completam o rol de pilotos do grupo.

Nos SC C, Bruno Carvalho (Citroen Saxo) é claro favorito. Para tentar contrariar o seu potencial domínio, estarão em Boticas Leonel Brás (Citroen C2), Pedro Cardoso (VW Golf), Francisco Vieira Leite (Toyota Corolla T-Sport), Abílio Aparício (Peugeot 205), Tiago Fontão (Toyota Starlet), Miguel Ângelo (Peugeot 106) e Pedro Neves (Honda Civic).

Luís Silva é também claramente favorito nos SC D, pois tem no seu BMW M3 uma máquina infernal. A oposição parte de pilotos que também tripulam carros da marca bávara, com saliência para Rui Pinheiro (BMW M3) e João Macedo (BMW 328is). Aníbal Pinto (BMW 330ci), José Salgado (Mini Cooper), Bruno Gonçalves (VW Golf R35) e Tiago Gonçalves (Vauxhall Corsa VXR), completam o ramalhete de participantes neste grupo dos Super Challenge.

Destaque para a presença de dois monolugares em Boticas, dando colorido à Taça de Portugal de Monolugares de Montanha JC Group. Os jovens Miguel Matos (GRIIIP G1-17) e João Saraiva (FUNSPEED FS-2019) vão discutir o triunfo e tudo fazer para ficar nos lugares cimeiros da geral, quanto aos tempos nas subidas oficiais.

No Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha JC Group, teremos mais um episódio da batalha épica que este ano tem sido protagonizada por Flávio Saínhas (Ford Escort MKI), já campeão e José Pedro Gomes (Ford Escort MKII), com o duelo a poder incluir o já referido Parcídio Summavielle, sendo de contar ainda com Fernando Francisco (Ford Escort MKI) na luta pelos lugares de pódio.

Já quanto aos Legends, a ausência de Pedro Alves, invicto no seu caminho para o título, abre uma janela de oportunidade para os seus adversários principais. Assim, José Coimbra (Opel Astra), Miguel Gonçalves (BMW E36 Coupé), Armindo Correia (Peugeot 306) e Aníbal Rolo (Nissan Sunny) assumem-se como candidatos, não sendo de esquecer as ambições de Ivânia Loureiro (Peugeot 205), Gonçalo Macedo (Citroen Saxo), Horst Baptista (Renault 5 GT Turbo), Arlindo Beça (Toyota Carina), Carlos Ramos (Peugeot 205) e Alberto Rodrigues (Opel Kadett).

No Campeonato de Portugal de Montanha 1300 JC Group, é também notada a ausência de Armando Freitas, já campeão nacional, entre os 8 inscritos. Tiago Santos (Citroen AX) e João Silva (Peugeot 106) assumem favoritismo, mas terão de suplantar Luís Rodrigues (Fiat Punto), Hélder Marques (Toyota Starlet), Simplício Taveira (Citroen C1), Catarina Silva (Citroen C1) e os dois habituais “senadores” dos clássicos, Carlos Delgado (Ford Escort MKI) e Domingos Fernandes (Autobianchi A112).