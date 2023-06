CPM: 58 inscritos para a Rampa Serra da Estrela Covilhã | AutoSport

A segunda metade da temporada do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group tem início com a Rampa Serra da Estrela Covilhã, que apresenta um naipe de inscritos rico em qualidade e quantidade. São 58 os pilotos que deverão ter à sua espera a tradicional enchente de público que sempre acorre à prova que tem como epicentro a cidade da Covilhã.

Pela frente, a “armada” da Montanha terá um desafiante traçado, com 5.250 metros de extensão, que ostentam de acumulado de subida de 454 metros, com uma inclinação média de 9,12% e máxima de 11,56%, o que torna a pista erguida no “teto” de Portugal Continental numa das mais difíceis do campeonato. No sábado, as subidas começarão às 13.30 horas, com o programa a incluir duas oficiais de treinos e a Subida de Prova 1, com começo calculado para as 17.30. No Domingo, arranque bem cedo, pelas nove da manhã, com uma subida de treinos livres, acontecendo depois mais uma de treinos oficiais, antes das Subidas de Prova 2 e 3, que fecharão o programa da rampa organizada pelo CAMI Motorsport. A cerimónia de entrega de prémios está prevista para depois das 16.30.

Silva, Correia e Rodrigues favoritos ao triunfo

O cenário imponente da Serra da Estrela está mais do que pronto para a quinta ronda da temporada e uma das questões em aberto passa por saber se, finalmente, alguém será capaz de quebrar a invencibilidade de Hélder Silva.

Quatro provas, quatro vitórias claras para o piloto poveiro da Osella PA2000 EVO2 PA.30 da Power House. Se repetir “a dose” nesta quinta tirada, ficará com o caminho aberto para renovar o título nacional absoluto conquistado em 2021 e 2022.

Para tentar obstar tal cenário estarão José Correia e António Rodrigues. O “patrão” do JC Group Racing Team tem na Norma MC20 FC um aliado precioso e tem tudo para também conseguir ganhar, enquanto o “Bala do Douro” está cada vez mais rápido e competitivo aos comandos do Silver Car EF10 da NJ Racing/Lusimed.

Também cada vez mais capaz de extrair todo o potencial da Osella PA21S está Nuno Caetano que tem tudo para lutar por uma posição entre os dez primeiros da geral. O eclético piloto nacional radicado em Londres fará na Covilhã a última prova antes de partir para Pikes Peak, onde se estreará na mítica rampa norte-americana. Aplauso para o regresso de um dos “senadores” do campeonato. Pela primeira vez em 2023, Joaquim Rino apresenta-se à partida com o seu belo BRC BR49 EVO da Articimentos e, para além do triunfo nos Protótipos B, vai tudo fazer para tentar dentro do Top 10 absoluto.

GT: luta aberta entre o trio habitual

É consensual que a “batalha” que tem sido travada por Vítor Pascoal, Gabriela Correia e Bernardo Garcia de Castro nas provas do CPM JC Group, têm sido das mais intensas e das mais interessantes de seguir, com o trio a rodar sempre com tempos muito equivalentes.

Pascoal lidera confortável a tabela pontual, mercê de dois triunfos e dois pódios e, em caso de vitória na Serra da estrela, o baionense poderá dar um passo importante rumo à renovação do título. Mas, para tentar contrariar essa ambição do piloto do Porsche 991

GT3 Cup vai estar Gabriela Correia e o Mercedes AMG GT4 do JC Group Racing Team. A “Princesa da Montanha” já venceu esta época e tem demonstrado que o seu nível competitivo aumentou, sendo claro que, uma vez mais, a vamos ver na contenda pelo triunfo. Ainda sem vencer, mas sempre a “ameaçar” lá chegar, o simpático galego do Porsche 997 GT3 CUP tudo fará para que o seu primeiro triunfo chegue na prova deste fim-de-semana.

Daniel Vilaça e o seu irreverente Nissan Nismo 370Z do Grupo GTC, estarão sempre “à coca” de um erro do trio da frente, com o bracarense a ter como grande foco continuar com a evolução do seu carro nipónico, estando cada vez mais adaptado à sua máquina.

Turismos: Luís Delgado quer manter a invencibilidade

Sejamos claros. Em circunstâncias normais, o triunfo de Luís Delgado na Categoria Turismos será o mais provável cenário. Invito no campeonato, o flaviense do Cupra Competicion TCR da Nunes Sport roda sempre um patamar acima da concorrência, que, na Serra da Estrela, se apresenta muito desfalcada.

Como novidade, destaque para a presença do Peugeot 308 TCR do espanhol Manuel Rueda Sanchez, também inscrito na Divisão 2, a exemplo de Delgado. Na Divisão 1 temos mais uma estreia em 2023, com Pedo Rosário a trazer, como tem sido habitual, o seu Audi S3 Quattro até à prova serrana, indo medir forças na sua divisão com José Carlos Magalhães, que tripula o Mitsubishi Lancer EVO X da MNE Sport. O seu colega de equipa Parcídio Summavielle (Renault Clio RS R3) é não so o grande favorito a nova vitória na Divisão 3, mas, como tem feito, a lutar por um lugar no pódio da categoria. A Divisão 1 contará ainda com as presenças de José Borges (Citroen R2), Eva Laranjeira (Kia Picanto) e Celso Fonseca (Citroen Saxo).

Super Challenge: Luís Nunes é o grande favorito

A novel categoria do CPM JC Group continua a ser aquela que acolhe o maior número de inscritos. Desta feita, são 14, espalhados pelos quatro grupos. À cabeça e a exemplo do que sucede nos Turismos, está um piloto da Nunes Sport como possuidor da esmagadora fatia de favoritismo. Luís Nunes não tem dado veleidades à concorrência e impos sempre o Skoda Fabia R5 de forma contundente nos quatro duelos anteriores.

Mas, a curiosidade é enorme quanto à evolução que o bracarense Manuel Rocha e Sousa poderá ostentar ao volante do seu novo Ford Focus WRX, um verdadeiro “monstro” de potência que o piloto do Grupo TDS terá de aprender a domar. No Grupo SC A ambos terão a companhia de mais dois pilotos muito rápidos, José Pacheco (Mitsubishi Lancer EVO VI) e José Lameiro (Skoda Fabia MKIII), sendo ainda incerto se José Carlos Pouca Sorte alinhará com o seu habitual Mitsubishi Lancer EVO VI ou se o piloto da Megamotors utilizará o BMW M3 que terá de ser inscrito no Grupo SC D.

Gonçalo Janeira traz desde o Fundão o seu Citroen AX GTi integrado no Grupo SC B, enquanto Bruno Carvalho terá tudo para levar o seu Citroen Saxo ao domínio no Grupo SC C, onde enfrenta Alberto Rodrigues (Opel Kadett) e Gonçalo Veríssimo (Honda Civic Type R). No Grupo SC D a luta será muito aberta, mas sempre tendo como referência o “músculo” do BMW M3 de Luís Silva. Para tentar contrariar o “Canhão de Famalicão”, apresentam-se ao serviço Rui Pinheiro (BMW M3), Aníbal Pinto (BMW 330 CI) e João Macedo (BMW 328is), bem como José Salgado, num Mini Cooper S.

De realçar os dois inscritos na Taça de Portugal de Monolugares de Montanha JC Group. Nuno Fazendeiro e João Saraiva vão-se digladiar aos comandos de dois FUNSPEED FS-2019, contando a prova ainda com um Kartcross, inscrito na taça respetiva. Trata-se de um JB Racing pilotado por Tiago Veríssimo.

Clássicos: Duelo pelo triunfo tem naipe alargado de “pistoleiros”

Tem tudo para ser durinha a refrega entre os Clássicos, com seis pilotos a ostentarem reais possibilidades de lutar pelo triunfo. No entanto e depois do domínio imperial que exerceu na Falperra, José Pedro Gomes (Ford Escort RS 1800) apresenta-se com uma dose extra de favoritismo em relação aos demais, tal o ritmo com que rodou na prova internacional bracarense. Mas, o conhecido causídico natural de Montalegre não terá vida fácil.

A jogar em casa, o clã Sainhas apresenta Armando e Flávio nos bem preparados Ford Escort MKI e têm no pleno conhecimento do traçado um argumento extra que se junta à sua rapidez. À dupla covilhanense, temos de adicionar Fernando Salgueiro e Ricardo loureiro, nos Ford Escort MKII do Caramulo Racing Team e José Dinis, com este a já saber o que é levar o seu Ford Escort RS 1800 à vitória na Serra da Estrela. O naipe de clássicos inscritos inclui ainda os consagrados locais Carlos Fava (VW 1303) e Rui gama (Austin Clubman Saloon) e Fernando Francisco, em Ford Escort MKI.

Legends: Pedro Alves volta a assumir o favoritismo

7 são os inscritos no Campeonato de Portugal Legends de Montanha, encabeçados por Pedro Alves, com o jovem vila-realense líder do campeonato, a ter tudo para chegar à quarta vitória do ano, tal a supremacia que o piloto do Citroen Saxo VTS exerceu anteriormente sobre o naipe de concorrentes que se apresentam na prova do CAMI Motosport.

Na linha da frente para o tentar contrariar estarão Carlos Alberto Oliveira (Ford Sierra RS Cosworth), José Coimbra (Opel Astra) e Miguel Gonçalves (BMW E36 Coupé), com Arlindo Beça (Toyota Carina E), Ivânia Loureiro e Carlos Ramos, ambos em Peugeot 205 a quererem ter uma palavra a dizer.

1300: Armando Freitas volta a ser favorito

Depois de uma prova muito aberta e emocionante na Falperra e onde os protagonistas principais não incluíram Armando Freitas, habitual dominador destas lides, a Serra da Estrela servirá de tira-teimas para o atual momento de forma do campeão nacional em título e líder do campeonato.

O seu principal opositor será Carlos Ferreira (Fiat Punto 85 Sport), numa lista de inscritos que incluiu ainda os Citroen C1 de Catarina Silva e Simplício Taveira e o Peugeot 106 de Patrícia Rosário. Entre os Clássicos 1300, um trio irá disputar o triunfo. Estão de volta José Pedro Figueiredo (Datsun 1200), Carlos Delgado (Ford Escort MKI 1.3) e Domingos Fernandes (Autobianchi A112), que se enfrentarão pela enésima vez, cabendo a Delgado e Figueiredo o maior favoritismo.