CPM: 33ª Rampa do Caramulo/Super Challenge: o reino de Luís Nunes

No Grupo SC-D, Luís Silva faz alinhar o BMW M3 da Famaconcret e transforma-se logicamente no favorito, face às ambições de Carlos Correia Pouca Sorte (BMW 320) e de César Caldas (Audi TT).

Na linha da frente dos seus adversários, estão José Lameiro e Pedro Marques, ambos, tal como Nunes, integrados no grupo SC-A. Lameiro está num crescendo de forma, o mesmo sucedendo com o seu Skoda Fabia Super Car, enquanto Marques tudo fará para colocar o Subaru Impreza STI WRX a rodar nos limites.

A discussão do triunfo na Categoria Super Challenge passará sempre pela capacidade que o pelotão desta categoria (16 pilotos) venha a revelar possuir para tentar contrariar o imponente ascendente de Luís Nunes. O campeão em título está invicto e a previsão é que volte a impor no Caramulo o seu Skoda Fabia R5, tal a superioridade que tem ostentado ao longo da temporada.

A 33ª Rampa do Caramulo será a 6ª jornada do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. A prova, que acontece no próximo fim de semana, contará com 60 pilotos, incluindo os principais candidatos aos títulos nacionais.

