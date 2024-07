CPM: 33ª Rampa do Caramulo/GT: Pascoal lidera ‘bolsa de apostas’

A 33ª Rampa do Caramulo será a 6ª jornada do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. A prova, que acontece no próximo fim de semana, contará com 60 pilotos, incluindo os principais candidatos aos títulos nacionais.

A competição fará parte dos campeonatos de Portugal de Montanha (CPM), Clássicos de Montanha (CPCM), Legends de Montanha (CPLM) e Montanha 1300 (CPM 1300), além de incluir uma Rampa Regional.

Cinco exemplares da Porsche vão discutir a triunfo na Categoria GT. Encabeçando a lista de candidatos está, como é óbvio, Vítor Pascoal. O baionense já levou o seu Porsche 991.2 GT3 CUP por quatro vezes ao degrau mais alto do pódio e, na rampa onde se estreou no campeonato, quererá ficar mais perto do quarto título nacional da sua carreira na modalidade.

José Rodrigues, no Porsche 997 GT3 CUP da Monteiros Competições, já sabe o que é vencer esta temporada e tudo fará para contrariar o favoritismo de Vítor Pascoal no Caramulo, o mesmo sucedendo com Bernardo Garcia de Castro (Porsche 997 GT3 CUP), que tem demonstrado poder lutar pelos triunfos. Daniel Vilaça e José Carlos Pouca Sorte, vão dar continuidade a esta sua época de adaptação à Categoria GT e aos seus Porsche 997 GT3 CUP, não enjeitando se imiscuírem na luta pelo pódio.

CPM: 33ª Rampa do Caramulo/Turismo: Summavielle e Pacheco e Inácio

Vai ser muito interessante de seguir a batalha pela supremacia na Categoria Turismo. Curiosamente, os dois principais candidatos aos lugares de pódio são de divisões diferentes.

Parcídio Summavielle (Cupra TCR) e Daniel Pacheco (Mitsubishi Lancer EVO X) chegam ao Caramulo separados por apenas 3 pontos na tabela pontual da categoria, com vantagem para o fafense do Cupra e ambos a dominarem a classificação nas suas divisões, respetivamente, Turismo 2 e Turismo 1. Esta tudo em aberto entre eles, mas, não são os únicos com pretensões a lutar pelo triunfo.

Numa segunda linha de favoritos, incluímos Gonçalo Inácio (Peugeot 208 VTI R2) que ocupa o 3º lugar da classificação geral da categoria, embora já a 40 pontos de Summavielle, sendo líder destacado da Divisão Turismo 3. Também Paulo Siva (Audi RS3 LMS), está num crescendo de forma e o bracarense vai querer estar de novo na refrega pelos lugares cimeiros da categoria e da T2.

Quanto à questão das divisões, na Turismo 1, Pacheco tem como opositores Carlos Gonçalves (Mitsubishi Lancer EVO X) e Pedro Rosário (Audi S3 Quattro). Já na Turismo 2, além de Summavielle e Paulo Silva, alinham no Caramulo o espanhol Fran Casqueiro (VW Golf TCR), Beatriz Correia (Cupra TCR), Vítor Cardoso (Seat Leon MKII) e Vera Sequeira (Seat Leon TDI). Quanto à Turismo 3, Inácio terá pela frente Luís Martins (Peugeot 208 VTI R2), Aníbal Pinto (Renault Clio RS R3), Estevão Oliveira (Honda CivicType R), Carlos Ferreira (Citroen Saxo) e Rute Brás (Peugeot 206 RC).