CPM: 33ª Rampa do Caramulo é no fim-de-semana

A prova organizada pelo Targa Clube, que conta com a parceira do Caramulo Racing Team, será a 6ª jornada do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group e vai trazer, já no próximo fim-de-semana, até à mítica serra cravada no Centro de Portugal seis dezenas de pilotos, incluindo os principais protagonistas das lutas pelos títulos nacionais, sendo de esperar, como é habitual forte adesão por parte do público.

A 33ª Rampa do Caramulo contará para o Campeonato Portugal de Montanha (CPM), Campeonato Portugal de Clássicos Montanha (CPCM), Campeonato Portugal Legends de Montanha (CPLM), Campeonato Portugal de Montanha 1300 (CPM 1300)e incluirá ainda uma Rampa Regional. Utilizando o habitual traçado com 2850 metros, arranca no início da tarde de sábado, com o primeiro dia de competição a ter duas Subidas Oficiais de Treinos e a 1ª Subida de Prova. A partir das 11 da manhã de domingo, começará o segundo e decisivo dia, que incluiu uma Subida de Treinos Livres, outra de Treinos Oficiais, culminando com a 2ª e a 3ª Subidas de Prova, com a entrega de prémios prevista para o meio da tarde.

Hélder Silva assume a maior fatia de favoritismo

A lista de inscritos desta sexta tirada do ano chega às seis dezenas de unidades. Na Categoria Protótipos, são 9 os bólides inscritos distribuídos pelas Divisões A e B.

Hélder Silva (Osella PA 21S LMR2000) apresenta-se como o grande favorito, mas não terá tarefa fácil. Líder incontestado do campeonato, com quatro vitórias em cinco provas, o tricampeão poveiro procurará conquistar novo triunfo, colocando-se ainda mais perto do título nacional. O líder da Power House conta no Caramulo com o regresso do seu colega de equipa Nuno Caetano (Osella PA 21S), que procurará lutar pelos lugares do pódio da geral e da Divisão A.

José Correia (Norma FC20) venceu em 2023 no Caramulo e tudo fará para repetir o feito, apresentando-se como um dos principais adversários de Hélder Silva, estatuto que também tem de ser atribuído a Hugo Araújo, que realizará no Caramulo a sua segunda prova aos comandos do SILVERCAR EF10 oficial.

Nos Protótipos B, Nuno Guimarães (SILVERCAR S2) é claramente favorito. O “Capitão” chega a Tondela já com 4 vitórias na época, tendo estado ausente da outra prova já realizada. O “normal” será que mantenha a invencibilidade, embora se prepare para enfrentar forte oposição por parte de Joaquim Rino e Afonso Santos, ambos tripulando um BRC B49 EVO, bem como de Sérgio Nogueira (BRC CM05 EVO). Destaque para o regresso de Nuno Pinto, colega de Guimarães na NJ Racing, tripulando a ‘barchetta’ ADR Sport II.