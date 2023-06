CPM 1300,Rampa Serra da Estrela Covilhã: Quarto triunfo da época de Armando Freitas | AutoSport

O domínio avassalador que o piloto fafense exerceu entre os 1300 na Rampa Serra da Estrela Covilhã provou a exibição menos conseguida na prova anterior, na Falperra, foi mesmo um “acidente de percurso”. Com esta quarta vitória na temporada, Armando Freitas deu um passo importante rumo à renovação do título.

Descrever o que o piloto fez com o seu Toyota Starlet na prova organizada pelo CAMI Motorsport torna-se fácil.

Em todas as subidas que realizou, foi claramente o mais forte, necessitando apenas das duas primeiras de prova para selar o triunfo. Não satisfeito com tal proeza, conseguiu ainda realizar a sua melhor subida na última do programa da prova, ao rodar em 3:42.507, terminando com um avanço avassalador que, no somatório das duas melhores subidas, se cifrou em mais de 42 segundos sobre o mais direto adversário, Carlos Ferreira, que garantiu o 2º lugar final.

Este pódio do piloto do Fiat Punto 85 Sport premiou a sua consistência e representou uma forte operação pontual que coloca Carlos Ferreira em boa posição para poder vir a terminar a época no pódio do campeonato, sendo que a questão do título vai passar pela luta entre o ausente João Diogo Santos e Armando Freitas que, com mais esta vitória, se isolou na frente da tabela pontual e se colocou numa posição privilegiada para renovar o título nacional nos 1300.

Voltando à prova, destaque para o “grito de revolta” dos dois Citroen C1 presentes e que reservaram para si a luta pelo último degrau do pódio. Simplício Taveira e Catarina Silva foram-se revezando na obtenção da melhor marca comparativa entre os dois, subida após subida. Nas três ocasiões reservadas às subidas de prova, Simplício Taveira foi o melhor na Subida 1, Catarina Silva respondeu, suplantando o adversário na Subida 2, mas, na subida final, Simplício Taveira valer a sua maior experiência, face à irreverência da “rookie” da Famaconcret e almejou ser o 3º da geral, mas com apenas 1,3 segundos de vantagem sobre a famalicense.

Catarina Silva tem de se sentir orgulhosa com este Top 4, que demonstra toda a sua evolução, em apenas quatro provas.

Nas lides dos Clássicos 1300, o triunfo foi reclamado por Carlos Delgado, a comandos de um Ford Escort MKI, logrando ainda ser 5º da geral dos 1300.