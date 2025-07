CPM 1300: José Salgado sagra-se campeão no Caramulo

A 34ª Rampa do Caramulo marcará para sempre a carreira do vimaranense José Salgado. O piloto vimaranense conquistou o seu primeiro título nacional, vencendo pela sexta vez consecutiva na época entre os 1300.

A conquista do cetro de campeão não foi construída de forma tranquila. Apesar de ser esperada a superioridade de José Salgado, tal o nível competitivo do seu Toyota Starlet – carro que tinha já três títulos pelas mãos do sue preparador Armando Freitas – a rampa caramulense começou com Aníbal Rolo a impor o seu Datsun 1200 na subida inaugural de prova, realizada ao fecho da tarde de sábado, na frente do líder do campeonato que, na subida de prova, teve problemas e andou muito lento.

Mas, José Salgado recuperou o andamento no domingo, venceu as duas subidas a contar e manteve a sua invencibilidade. Assinou o sexto triunfo da temporada e colocou o título nacional no seu bornal!

Já Aníbal Rolo provou uma vez mais que é muito rápido e que os seus vários ‘clássicos’ são sempre competitivos. Conquistou o 2º posto da geral dos 1300, sendo o mais forte na divisão reservada aos Clássicos.

Aproveitando a ausência do FPAK Junior Team de Montanha, Carolina Martins estreou-se no CPM1300. A jovem utilizou um Fiat Punto 85 Sport e, embora tenha tido um susto no sábado, quando o motor do carro transalpino teve problemas, andou forte no domingo, coroando a sua atuação com um excelente 3º lugar e consequente subida ao pódio.