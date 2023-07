CPM 1300, Caramulo: Armando Freitas renova título de campeão | AutoSport

Armando Freitas comemorou na 32ª Rampa do Caramulo a conquista do seu segundo título consecutivo no Campeonato de Portugal de Montanha 1300 JC Group, dominando a prova e alcançando a sexta vitória do ano.

Ao longo do fim-de-semana, ficou claro que, em circunstâncias normais, Armando Freitas e o seu Toyota Starlet são praticamente imbatíveis, como demonstra o facto de ter sido sempre o mais rápido em todas as subidas que efetuou, sendo dele os três tempos mais rápidos dos 1300 nas três subidas de prova do programa da rampa. Como tal, este título, segundo consecutivo, assenta-lhe que nem uma luva.

O mesmos e pode dizer em relação à segunda posição final no campeonato de João Diogo Santos. O jovem amarantino logrou ser o único piloto a conseguir derrotar Armando Freitas, vencendo em Braga, sendo ainda a “sombra” do agora bicampeão nacional ao longo de toda a época. Sempre capaz de extrair todo o potencial do seu Fiat Punto 85 Sport, João Diogo Santos conquistou no Caramulo pela quinta vez o 2º lugar, resultado mais do que suficiente para garantir a posição de vice-campeão.

Para que o pódio final do CPM1300 JC Group na 32ª Rampa do Caramulo fosse uma cópia perfeita do alinhamento final do campeonato, foi preciosa a colaboração do sempre muito regular e eficaz Carlos Ferreira (Fiat Punto 85 Sport), 3º colocado nesta sétima jornada do ano, sendo com todo o mérito que o piloto irá subir ao terceiro degrau do pódio final, neste seu regresso a “tempo inteiro” à modalidade.

Para completar o ramalhete de decisões fechadas, também o flaviense Carlos Delgado levou o seu Ford Escort México à conquista do troféu referente à Divisão Clássicos 1300, fazendo-o com estilo, pois, para lá de vencer a divisão no Caramulo, ousou colocar o carro americano no Top 4 absoluto dos 1300.