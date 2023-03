CPM 1300: Armando Freitas venceu Rampa Porca de Murça | AutoSport

Armando Freitas venceu entre os 1300 na prova inaugural do calendário do Campeonato de Portugal de Montanha em Murça após um duelo disputado a três. Ao longo do fim-de-semana, o campeão nacional em título enfrentou oposição musculada por parte de João Diogo Santos (Fiat Punto) e Tiago Santos (Citroen AX), com os três pilotos a protagonizarem uma refrega intensa, rodando todas à parte do restante plantel dos 1300. Nas subidas de prova, o piloto do Toyota Starlet elevou a fasquia e conquistou uma vitória suada, mas merecida.

No dia de sábado, jornada inaugural da rampa, João Diogo Santos foi o mais forte nos 1300, fechando a com um avanço de 1 segundo Armando Freitas (Toyota Starlet). O murcense Tiago Santos (Citroen AX Sport) foi o mais rápido numa das sessões de treinos e esteve sempre muito forte na rampa “da casa”, terminando o dia no 3º posto a 3,2 segundos da liderança.

Mas a manhã de domingo trouxe “outros Ventos” e Armando Freitas cedo deu a perceber que estava com outro andamento. A mudança foi tal que, nas duas subidas de prova de domingo, rodou sempre mais de cinco segundos abaixo do temo realizado no sábado, cedo se distanciando dos seus dois adversários, concluindo a prova com 6,9 segundos de vantagem sobre Diogo Santos, quedando-se Tiago Santos pelo 3º posto, a 8,3.

Na competição reservada aos Clássicos 1300, Carlos Delgado (Ford Escort MKI) foi um justo vencedor, sendo de realçar que Domingos Fernandes (Autobianchi A112 Abarth) venceu uma das subidas de prova e bateu-se de forma firme com o seu adversário, assegurando o 2º posto final.